Bucato che puzza in asciugatrice? Ecco un trucco per profumarlo in un batter d’occhio, amerai il suo odore!

Utilissima l’asciugatrice! Si tratta di un elettrodomestico di cui sempre più italiani scelgono di munirsi e per molti ormai irrinunciabile. Se ne hai una potrebbe esserti capitato che il bucato al suo interno puzzi. Ti spieghiamo in poche e semplici parole cosa fare quando ciò succede e come prevenire questo fastidioso problema.

Ti è mai capitato di avere il bucato che puzza in asciugatrice? Niente paura. Se ti è già successo, ti daremo dei consigli per fare in modo che non accada mai più. È un vero peccato che ciò avvenga, infatti, siccome tutti vorremmo dei panni profumatissimi dopo averli lavati usando tempo e attenzioni.

Bucato che puzza in asciugatrice? Ecco come fare

Prima di tutto, devi sapere che in commercio esistono delle apposite sfere profumanti per asciugatrice. Puoi acquistarle e immetterle nel suo cestello assieme ai panni. Funzioneranno per circa 20 cicli e daranno un profumino delizioso al tuo bucato.

Questa è sicuramente la soluzione più pratica e immediata. Tuttavia ti forniamo un’alternativa e nello specifico quella più semplice e nota e cioè gli oli essenziali. Questi ultimi sono dei composti naturali di origine vegetale impiegati in vari ambiti, dalla cura della persona fino alla pulizia della casa. Spesso si utilizzano anche per profumare gli ambienti di quest’ultima e, in certi casi, il bucato. Molti di questi hanno infatti un odore davvero delizioso. Si pensi all’olio essenziale di lavanda o anche solo a quello di limone. Ce ne sono per tutti i gusti!

Come usare gli oli essenziali per profumare i panni e scacciare il cattivo odore

Una volta scelto il tuo olio essenziale preferito devi versarne qualche goccia su un materiale assorbente. Ne basteranno davvero poche, non più di tre o quattro.

Fatto ciò, ti basterà mettere il materiale assorbente all’interno del cestello dell’asciugatrice assieme al bucato. Quindi, avvia il ciclo di asciugatura. Vedrai che, al suo termine, i panni avranno un odore delizioso.

Estirpa il problema dalla radice seguendo i consigli che ti stiamo per dare. Avrai un bucato sempre profumato!

Quindi, abbiamo appena visto come profumare il bucato in asciugatrice. Tuttavia, devi sapere che è molto importante anche prendere delle precauzioni per evitare che ciò accada.

Così, potrai risolvere il problema dalla radice e perdere meno tempo possibile. Ad esempio, evita di lasciare a lungo i panni bagnati all’interno dell’elettrodomestico. Avvia invece il prima possibile il ciclo di asciugatura.

Inoltre, lascia l’oblò dell’asciugatrice aperto quando non la utilizzi. In questo modo eviterai che l’umidità si accumuli e finisca per causare cattivo odore, come spesso accade. Segui questi consigli e vedrai che il tuo bucato non puzzerà mai più e, anzi, profumerà di pulito.

I nostri lettori apprezzano anche

Lavi sempre il pavimento ma non profuma mai? Ecco il trucco per togliere la puzza e averlo sempre brillante

3 errori che rovinano le tue torte facendole gonfiare e somigliare ad un vulcano. E tu li commetti?