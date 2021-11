Sebbene i pagamenti telematici sono sempre più utilizzati, molte volte ci capita ancora di prelevare contante al bancomat. Sappiamo che in alcuni casi (quando preleviamo a un bancomat di una banca diversa dalla nostra) al prelievo può essere aggiunta una commissione. Quello che tanti non sanno è che ci sono brutte sorprese in arrivo per chi preleva spesso al bancomat perché i costi potrebbero aumentare. Seguendo le nuove direttive di Bancomat Spa, presto i costi di commissione potrebbero essere più elevati del solito. L’aumento arriverebbe insieme alla decisione del Governo di abbassare nuovamente la soglia massima del prelievo a 1.000 euro.

Come sta per cambiare il sistema delle commissioni sui prelievi

È nell’aria, da tempo, la voce di una nuova direttiva circa i costi di commissione applicati sui prelievi bancomat. La società che gestisce il circuito bancomat (Bancomat Spa) avrebbe chiesto all’Antitrust di stravolgere il sistema delle commissioni. La decisione è stata presa in seguito alle nuove disposizioni anti evasione fiscale, messe in cantiere dal Governo.

La proposta fatta da Bancomat Spa all’Antitrust è quella di lasciar decidere le banche in autonomia, circa le commissioni da applicare sul prelievo. Inoltre, la commissione verrebbe comunicata solo al momento dell’avvenuto prelievo.

Differentemente da quanto avviene oggi, dunque, i costi sui prelievi sarebbero variabili. Tuttavia, a quanto riportano varie testate, ci sarebbe comunque un tetto massimo pattuito, che non si potrà oltrepassare. L’Antitrust ora dovrà analizzare la proposta ricevuta: avrà tempo di farlo sino al prossimo aprile. La decisione dipenderà specialmente dall’ipotesi che il nuovo sistema di commissioni possa scatenare una concorrenza falsata tra le banche.

Brutte sorprese in arrivo per chi preleva spesso al bancomat perché i costi potrebbero aumentare

Come fatto presente su gran parte delle maggiori testate giornalistiche italiane, qualora la proposta fosse accolta penalizzerebbe il correntista. In particolare, sarebbe penalizzato quel correntista che ha un conto corrente aperto con una banca che ha pochi sportelli bancomat. Per questi, il rischio di dover pagare commissioni sempre più salate è ancora maggiore vista la chiusura di molte filiali su tutto il suolo italiano. Il correntista sarebbe non solo costretto a ritirare presso una banca non sua, ma saprebbe l’entità della commissione solo al momento del ritiro. Per ora, il problema è rimandato. Ma tutti i correntisti faranno bene a restare all’erta.

