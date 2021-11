Ormai il mese di novembre sta arrivando alla fine e dicembre è dietro l’angolo. Il 2022 non sembra più così lontano, e bisogna già iniziare a pensare cosa fare a Capodanno.

In ogni caso, come ogni mese, vorremmo sapere che cosa ci riservano le prossime settimane. Può darsi che troveremo pace e serenità personale, ma è anche possibile che incontreremo intoppi professionali o relazionali. Per capirci qualcosa di più chiediamo consiglio all’oroscopo.

Oggi andiamo a conoscere un segno che purtroppo non se la passerà bene all’inizio del mese. Come vedremo, ci sono brutte notizie per questo segno zodiacale che inizierà dicembre affrontando difficoltà.

Ecco il segno

Il segno di cui parliamo è l’Ariete, che dovrà prepararsi a qualche turbolenza ad inizio mese. Infatti si troverà in uno stato mentale un po’ insolito, meno forte e risoluto di come l’Ariete è di solito. Le cause saranno ben probabilmente evidenti. In questo periodo, infatti, questo segno si è caricato di molte responsabilità, sia a lavoro che nella vita personale. Dopo tanti mesi così stressanti, è normale che l’Ariete si senta un po’ giù di morale. Dicembre è quindi il momento giusto per prendersi un po’ di spazio per sé e rilassarsi, per evitare di essere sopraffatto. Ci sarà un’occasione importante all’Immacolata, dove l’Ariete dovrebbe prendersi un paio di giorni di vacanza per staccare dai suoi impegni.

Anche in casa le cose non vanno così bene. Innanzitutto l’Ariete noterà come mesi di lavoro non gli abbiano permesso di fare i lavori di casa in maniera regolare, e quindi il disordine regnerà sovrano. Questo disordine fisico riflette in parte il disordine mentale di un Ariete davvero stressato. Per cui, l’Ariete dovrebbe dare una bella sistemata all’abitazione, potrebbe aiutarlo a ritrovare un po’ di chiarezza anche psicologica.

Brutte notizie per questo segno zodiacale che inizierà dicembre affrontando difficoltà

Purtroppo anche dal punto di vista relazionale le cose non vanno benissimo. In famiglia, con gli amici o con il partner, l’Ariete farà scoppiare dei litigi. Questi possono rendere l’atmosfera difficile soprattutto in vista dell’arrivo del Natale, un momento che dovrebbe essere di amore e condivisione. In questa situazione l’Ariete dovrebbe cercare di affrontare ogni problema latente, discuterne civilmente e così fare pace.

Insomma, l’Ariete sarà in difficoltà sotto il profilo personale e lavorativo. Ma non è il caso di disperarsi: come abbiamo visto, ogni problema ha una sua soluzione, che, se applicata correttamente, riporterà la felicità.

