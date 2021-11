Valorizzare le forme che Madre Natura ci ha donato non è sempre facile. C’è chi ha magari un sedere più pieno e vorrebbe mascherarlo e chi invece ce l’ha piatto e vorrebbe qualche rotondità in più. Come si dice in questi casi, “chi ha il pane non ha i denti”. Ancora una volta la saggezza popolare spiega benissimo alcuni problemi comuni che caratterizzano il genere umano.

Lo stesso principio si può applicare a chi ha le spalle larghe e vuole camuffarle e a chi invece usa le spalline. Oppure alle donne un po’ più bassine che portano sempre i tacchi o chi è molto alta e vorrebbe qualche centimetro in meno. Insomma, noi donne spesso ci concentriamo su particolari irrilevanti invece di apprezzarci di più. Tendiamo sempre a scovare difetti anche dove non ci sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco alcuni trucchi formidabili per valorizzare le forme e avere un lato b davvero spettacolare

Abbiamo già parlato dell’indispensabile accessorio di tendenza che valorizza il punto vita e dona eleganza. Uno stratagemma interessante per aiutare ad enfatizzare le forme per chi ha un fisico longilineo e a rettangolo. Oggi vedremo come creare volume su un punto del corpo femminile che spesso è motivo di insicurezze, il lato b. Chi ha un fisico più a mela, ad esempio, tende ad avere un bacino e dei fianchi più piatti. Come risultato si ritrova con un sedere magari un po’ piatto mentre lo vorrebbe più pieno.

Meglio evitare i pantaloni a vita troppo alta che vista la conformazione fisica andranno larghi dietro la schiena. Non riempendosi alla perfezione all’altezza dei glutei andranno solo ad appiattire ulteriormente il lato b. Se proprio non possiamo farne a meno allora indossiamo sopra una camicetta lunga sui fianchi. Usiamo una cintura per creare una balza all’altezza dell’osso sacro per dare l’illusione che il lato b sia più voluminoso e pieno.

Se quelli a vita alta non sono l’ideale, meglio puntare sui pantaloni a vita media. Attenzione però alla posizione e alla larghezza delle tasche sul sedere. Scegliamo dei modelli con tasche piccole o medie e non troppo esterne. Meglio un modello skinny o slim, quelli con la gamba larga tendono ad appiattire ulteriormente i glutei.

Quando fa freddo non possiamo fare a meno di un bel maglione caldo, no? Per dare volume ai glutei indossiamone anche uno un po’ over, ma infiliamolo nei pantaloni sul davanti.

Il tocco finale

Per finire sì ai tacchi medio alti, meglio se più sottili. Slanciano la figura e con una postura corretta il sedere sembrerà pieno e alto. Completiamo l’outifit con un bel cappottino con la cintura, rigorosamente legata in vita. Così aggiungeremo ulteriore volume sui fianchi.

Quindi, ecco alcuni trucchi formidabili per valorizzare le forme e avere un lato b davvero spettacolare. Abbinando i capi giusti anche chi ha il sedere un po’ piatto può ricreare le tanto desiderate forme.

Approfondimento

Gambe chilometriche e figura più slanciata con questi bellissimi tailleur chic e alla moda