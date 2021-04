Solitamente, quando tiriamo fuori le uova dalla confezione siamo propensi a gettare quest’ultima nell’immondizia. Perché pensiamo non possa servire più a nulla. In realtà, il contenitore delle uova può essere utilizzato in un modo davvero eccezionale, che forse non tutti conoscono. Vediamo di cosa si tratta con l’aiuto degli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa. Incredibile come il contenitore delle uova si presti a questo straordinario utilizzo alternativo.

Il contenitore perfetto per far germogliare le cipolle

Incredibile come il contenitore delle uova si presti a questo straordinario utilizzo alternativo. Con un po’ di creatività, il cartone delle uova può trasformarsi nel contenitore perfetto per far germogliare le nostre cipolle. Nel caso ve lo chiediate, i germogli sono ottimi usati in cucina, per preparare tante sfiziose ricette. Inoltre, se la cipolla ha germogliato da poco potrebbe essere comunque ancora commestibile. Ecco quindi come preparare il “terreno” ideale per le nostre cipolle.

Bastano un paio di forbici e due bacchette di legno

Per creare il contenitore casalingo per far sviluppare le cipolle sono sufficienti un paio di forbici e due bacchette di legno, come quelle che usiamo al ristorante giapponese. Iniziamo tagliando a metà il cartone delle nostre uova, separando esattamente la base dal coperchio. Ora, sempre con l’aiuto delle forbici, tagliamo la base sul fondo, dove di solito si inseriscono le uova. Proseguiamo riempendo invece con un po’ d’acqua il coperchio. Mettiamo quindi sopra quest’ultimo le due bacchette di legno, e subito dopo appoggiamo la base che abbiamo bucato in precedenza. Ora ci restano solo da inserire al posto delle uova le nostre cipolle ed attendere.

Il contenitore ideale per conservare le nostre cipolle è pronto. In pochi giorni dovremmo veder spuntare i primi germogli dai bulbi, se abbiamo inserito bene le radici nell’acqua. Ora potremmo utilizzare i germogli come condimento per le nostre insalate, o per insaporire deliziose salse fatte in casa. A voi la scelta.

