Da sempre l’azienda italiana è stata uno dei simboli del Made in Italy, adesso che ha deciso di trasferire la sede legale dall’Italia all’Olanda Brembo crolla a Piazza Affari perdendo oltre il 6%. Quali sono i motivi alla base di questa decisione di spostare la sede legale? Cosa potrebbe accadere adesso in Borsa? Se Brembo crolla a Piazza Affari potremmo essere in presenza di un’occasione di acquisto o è il momento di scappare dal titolo?

Perché l’azienda leader nel settore dei freni ha frenato, tanto da sbandare, così tanto in Borsa?

Varie sono le ipotesi circolate sui mezzi di informazione per spiegare questo ribasso di oltre il 6%. Tutti sono concordi che la causa scatenante sia legata al trasferimento della sede legale in Olanda. Gli investitori temono che questa decisione possa avere forti ripercussioni negative sul titolo.

La motivazione ufficiale alla base della scelta è quella di migliorare l’efficienza operativa a livello internazionale. Tale scelta è stata motivata anche dalla volontà di facilitare l’accesso ai mercati finanziari internazionali e attrarre potenziali investitori.

Gli investitori temono il contesto normativo e fiscale che Brembo dovrà affrontare in Olanda. Il trasferimento della sede potrebbe comportare nuove regole fiscali e normative, che potrebbero avere un impatto sulle attività e la redditività dell’azienda.

Altro potenziale problema è quello legato ai rumors che si susseguono riguardo a una fusione con Pirelli e di un possibile aumento di capitale.

In generale, la situazione è molto complessa e va affrontata con cautela.

Brembo crolla a Piazza Affari: cosa fare secondo le indicazioni dell’analisi grafica?

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 21 giugno a quota 13,53 €, in ribasso del 6,04% rispetto alla seduta precedente.

Un ribasso così importante non si vedeva sul titolo dal marzo 2022. Sebbene non fosse prevedibile un movimento di tale entità, va detto che dal punto di vista grafico si erano già creati i presupposti per una discesa delle quotazioni. A questo punto il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo un immediato recupero di area 13,91 € potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

