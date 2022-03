Nel ribasso generalizzato delle ultime settimane il titolo BPER Banca ha avuto un rendimento negativo in linea con quello del settore di riferimento. La sua debolezza rispetto ai competitors, però, diventa evidente se si guarda al lungo periodo. Ad esempio, nell’ultimo anno ha perso il 28% a fronte di un calo medio del 9,5% dei suoi competitors.

Durante l’ultima settimana di contrattazioni, però, BPER Banca ha resistito alle vendite e potrebbe anche trovare la forza di partire al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 1,265 euro ha resistito alle pressioni ribassiste potenzialmente creando le basi per una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario si potrebbe avere con una conferma settimana prossima del supporto precedentemente indicato e con la successiva rottura della resistenza in area 1,4733 euro. In questo caso il titolo avrebbe elevate probabilità di raggiungere l’obiettivo più probabile in area 1,837 euro. A seguire, poi, le quotazioni di BPER Banca potrebbero anche raggiungere area 3 euro. Questo percorso, però, va seguito passo passo.

Qualora, invece, il titolo dovesse continuare al ribasso, allora l’obiettivo più probabile passa per area 0,7865 euro.

La valutazione del titolo BPER Banca

Dal punto di vista della valutazione BPER Banca è molto sottovalutato rispetto al suo settore di riferimento qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. Fa eccezione il PEG. Le prospettive di crescita del titolo, infatti, risultano essere abbastanza limitate.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Se, poi, si guarda al suo fair value si scopre che il titolo bancario è sottovalutato di oltre il 50%. D’altra parte più volte nei nostri report abbiamo discusso delle potenzialità di BPER Banca.

Anche il rendimento del dividendo è, in prospettiva, molto interessante. Secondo le stime degli analisti, infatti, il rendimento atteso entro i prossimi tre anni sarà superiore all’8%. Allo stato attuale, invece, è di poco superiore al 4%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il titolo è sottovalutato di oltre l’80% con un giudizio medio accumulare. Tuttavia, va notato come ci sia un’enorme differenza tra il giudizio più positivo sul titolo (sottovalutazione di oltre il 180%) e quello meno ottimista (sottovalutazione di oltre il 30%).

BPER Banca ha resistito alle vendite e potrebbe anche trovare la forza di partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 11 marzo a quota 1,418 euro in ribasso dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale