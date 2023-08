Ecco come ottenere 500 euro dallo Stato per libri, cinema, musica, eventi culturali

Tra i vari Bonus attualmente attivi c’è anche il Bonus cultura. Si tratta di un contributo economico di 500 euro che puoi spendere per acquistare libri, biglietti per il cinema, il teatro, i concerti e altre attività culturali.

Sono molti i contributi messi in campo dai vari governi nel tempo. Tra questi anche il Bonus cultura introdotto dal Governo Renzi con la legge di Bilancio del 2016. Questo contributo è ancora in vigore anche se il prossimo anno potrebbe subire delle modifiche. Tuttavia quello previsto per quest’anno può essere ancora richiesto. Ma come funziona il Bonus cultura, chi ne ha diritto e come si può richiedere? Ecco tutti i segreti di questo importante contributo

Ecco come ottenere 500 euro dallo Stato per il Bonus cultura

Il Bonus cultura è una misura prevista dalla Legge di bilancio 2023. Questo contributo monetario è destinato a tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022. Questa aiuto dà diritto a un premio di 500 euro da spendere entro il 30 aprile 2024.

Con il buono si possono acquistare libri, ebook, audiolibri, cd, dvd, corsi di lingua, musica e ingressi a teatro, abbonamenti a giornali e riviste. Inoltre si può utilizzare per biglietti di musei, mostre, monumenti, parchi naturali, cinema, eventi di danza e concerti.

Come ottenerlo

Per richiedere il Bonus cultura c’è tempo fino al 31 ottobre di quest’anno. Ma per spendere il contributo di 500 euro il titolare avrà tempo fino alla fine di aprile del 2024. Per richiederlo occorre registrarsi sulla piattaforma 18app. Però, a dispetto del nome, la piattaforma non è presente negli app store, ma è un sito web. Per usufruire del Buono occorre registrasti su questo sito utilizzando lo SPID, oppure la CIE, la Carta di identità elettronica.

L’identità digitale SPID, si può richiedere gratuitamente sul sito www.spid.gov.it. Una volta ottenuto lo SPID, si devi accedere al sito 18app e seguire la procedura di registrazione. Alla fine del processo verrà inviata una email che indicherà l’esito positivo della registrazione. Questo processo può essere fatto col pc ma anche con tablet o smartphone.

Come si può utilizzare il bonus cultura 2024

Ecco come ottenere 500 euro per acquistare presso gli esercenti convenzionati che puoi trovare sul sito 18app. Si possono fare acquisti sia negli esercizi fisici ma anche nei negozi online. Per gli acquisti lo Stato non versa contante sul conto del beneficiario, ma genera un buono ogni volta che si effettua un acquisto. Quando si decide di acquistare un bene attraverso il contributo del Bonus cultura, si deve generare il buono attraverso il sito 18app. Il buono generato può essere utilizzato per acquistare il bene desiderato presso un negozio convenzionato.

Sono numerosi gli aiuti statali attualmente in vigore e che possono essere richiesti. Ci sono contributi per la salute, per i figli, per migliorie all’appartamento e riduzione del consumo energetico. Alcuni di questi poco conosciuti ma a cui molti potrebbero avere diritto.