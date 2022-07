Pensare che soltanto il mare sia una scelta giusta per le nostre ferie è sbagliato. Da una parte se è vero che esistono anche mete sulla spiaggia in cui possiamo davvero spendere poco, solitamente nella stagione estiva i prezzi dei lidi aumentano considerevolmente. Dall’altra poi, ci sono moltissime altre scelte che possiamo prendere in considerazione dato che il nostro Paese è molto grande e diverso. Da Nord a Sud ci sono dei villaggi e dei borghi con una natura incontaminata che non aspettano altro che una nostra visita. Infatti, ecco i boschi e laghi per una vacanza economica all’insegna della vita lenta e del relax che possiamo visitare facilmente da Torino.

Un posto unico

Anche chi non è esperto di botanica sa che nell’arco alpino c’è una biodiversità che tutto il Mondo ci invidia. In altre parole, in una zona geografica piuttosto limitata si concentra una grandissima varietà di piante e animali. Una di queste è il pino cembro, che è presente in gran numero in un bosco davvero strepitoso. Parliamo del bosco dell’Alevè che conta più di 800 ettari. L’Alevè è un bosco in purezza e si estende su molti comuni come Sampeyre, Casteldelfino e Pontechianale. Tutti questi si trovano nella stessa valle, che possiamo raggiungere comodamente anche dal centro città.

Boschi e laghi per una vacanza economica all’insegna del divertimento e del relax a pochi chilometri da Torino

Infatti, se da Torino prendiamo la strada che porta verso Cuneo ad un certo punto arriviamo nel Saluzzese. Lì prendiamo la strada che si inerpica nella Valle Varaita, splendida vallata che porta il nome del fiume che l’attraversa. La percorriamo quasi tutta e arriviamo a Chianale, uno dei borghi più belli d’Italia. Oltre alla sua meravigliosa architettura però Chianale è famoso anche per 3 laghi. Parliamo del lago nero, del lago blu e dei laghi bes. Questi laghi alpini sono facilmente raggiungibili dal centro del borgo con una camminata di qualche ora e ci raccontano una storia antichissima. Gli esperti infatti ci dicono che questi laghi sono ciò che resta di antichissimi ghiacciai. Oggi non resta nulla di quella meraviglia della natura, se non questi laghi che sono attorniati da vette di pietra altissime come la Tour Real.

