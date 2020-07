Dal 1 luglio ha preso il via il bonus vacanze. Il sussidio è stato lanciato dal Decreto Rilancio. Si tratta di uno sconto per sostenere il settore alberghiero. L’aiuto verrà dato alle famiglie per permettere a tutti di godere di qualche giorno di vacanza. Stiamo parlando di un buono da 50 euro per i cittadini con un ISEE inferiore a 40.000 mila euro. I beneficiari potranno utilizzarlo nelle strutture che hanno aderito all’iniziativa. Saranno loro, infatti, che dovranno anticipare lo sconto. Gli utenti che ne beneficeranno, si vedranno rimborsati l’80% dell’ammontare del buono dall’albergo e il 20% restituito sotto forma di credito d’imposta. Lo stato, successivamente, coprirà le spese dei clienti sotto forma di credito d’imposta. Ma non tutti gli alberghi hanno aderito al bonus vacanze. Cosa fare se l’albergo che abbiamo scelto lo rifiuta.

Cosa fare se l’albergo che abbiamo scelto lo rifiuta

Sono molti gli alberghi italiani che hanno aderito all’iniziativa. Aderendo al bonus, dovranno quindi anticipare l’80% dell’ammontare del buono per tutti i loro clienti. Tante altre strutture, però, hanno preferito non cambiare le proprie abitudini. Gli albergatori hanno deciso che i metodi di pagamento rimarranno gli stessi degli scorsi anni. Questo potrebbe essere un problema per chi sta usufruendo del bonus vacanze. Se si sceglie una struttura che non vuole aderire, si rimane nel dubbio su cosa si debba fare esattamente. Vediamo più nel dettaglio e capire, con il bonus vacanze, cosa fare se l’albergo che abbiamo scelto lo rifiuta

Cosa accade se non possiamo usufruire del bonus

Dunque, può succedere di ottenere il bonus ma di scegliere una struttura che proprio non ne vuole sapere. In questo caso, si deve far riferimento alla circolare 18 dell’Agenzia delle Entrate. Il cittadino beneficiario del buono che non può ricevere l’80% di sconto dall’albergo, riceverà comunque un aiuto. Avrà diritto infatti a ottenere il 20% della spesa totale. Questo sussidio verrà ricevuto sotto forma di credito d’imposta. Questa, quindi la risposta alla domanda “Bonus vacanze: cosa fare se l’albergo che abbiamo scelto lo rifiuta”.