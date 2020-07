Posso richiedere il bonus vacanze se percepisco il reddito di cittadinanza? Questa è una delle tante domande che ci stiamo facendo in questo periodo. Dal primo luglio è infatti possibile richiedere il bonus vacanze. Il decreto Rilancio ha dato come possibilità quella di trascorrere un periodo di vacanza con questo bonus. Ma posso richiedere il bonus vacanze se percepisco il reddito di cittadinanza? Vediamo nel dettaglio come funziona.

Il reddito di cittadinanza è compatibile con il bonus vacanze?

Cerchiamo di capire se il reddito di cittadinanza è compatibile con il bonus vacanze. Prendiamo l’articolo 176 del Decreto Rilancio. Dal decreto, non c’è una sezione chiara che impedisce di richiedere il bonus vacanze se si percepisce il reddito di cittadinanza.

Per capirlo, quindi, dobbiamo chiarire in quale misura viene erogato il bonus e vedere tutti i requisiti per ottenerlo. Il bonus vacanze di 500 euro si può ottenere con un ISEE non superiore ai 40.000 euro. Soprattutto, può essere richiesto da un solo membro per famiglia.

Visto che per avere il reddito di cittadinanza non si deve avere un ISEE superiore ai 9.360 euro, non dovrebbero esserci problemi.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus vacanze, si dovrà scaricare l’app “IO”. Successivamente, sarà necessario fare il login tramite la SPID o la Carta di identità elettronica. Verrà verificato il vostro ISEE. Ricordiamo che, per ottenere il bonus, non deve essere superiore ai 40.000 euro.

Se doveste essere idonei, il sistema creerà un codice da usare durante i soggiorni. Il limite massimo fissato sarà 500 euro per ogni nucleo familiare. Questo accredito dovrà essere speso nella stessa struttura. Nonostante l’incentivo utile per aiutare le famiglie a godersi l’estate, stanno sorgendo anche dei problemi. Molte strutture, infatti, pare non abbiano accettato di collaborare con il bonus.

Ma, se volete passare una vacanza all’insegna del relax, vedete se rientrate nei requisiti. Il bonus è comunque valido in diverse strutture.