L’anguria riporta la nostra mente all’estate. È tipico vedere famiglie in spiaggia con il cocomero. Ed è ancora più tipico averlo sulle nostre tavole tutti i giorni. L’anguria è un frutto ricco di benefici per il nostro organismo. È infatti ricca di acqua e povera di calorie e zuccheri. E inoltre fornisce al nostro corpo moltissime vitamine! Ma avevi mai pensato di usarla per dimagrire? C’è infatti una dieta a base di anguria che ti farà perdere moltissimo peso in vista dell’estate. Ci permette infatti di eliminare i liquidi in eccesso. Dunque, prova questo rimedio. Perdi una taglia a settimana con la dieta dell’anguria.

In cosa consiste la dieta dell’anguria?

Si tratta di una dieta che prevede più o meno 1400 calorie al giorno. Avrai 5 pasti con molta verdura. In questo modo, ti sentirai più sazio. Inoltre, tranquillo per quanto riguarda il discorso disidratazione. Grazie all’anguria, non avrai alcun problema! E ricorda anche di bere almeno 2 litri di acqua al giorno! Saranno un toccasana per il tuo organismo.

Lunedì e martedì

In entrambi i giorni, mangia a colazione due fette biscottate integrali con un po’ di the. Fai poi uno spuntino a metà mattina. Puoi immaginare di cosa si tratta? Ovviamente di una bella e fresca fetta di anguria!

Per pranzo, invece, il lunedì concediti una gustosa macedonia con frutti rossi e 150 gr di anguria. Il giorno dopo, prova invece con un’insalata di sedano, carote e lattuga. Accompagna il tutto con 50 gr di pane integrale e ti sentirai sazio!

A merenda prova una centrifuga di cetriolo e anguria. Ti assicuriamo che ha un gusto delizioso! A cena invece, prediligi un po’ di pesce e carne con verdure, e aggiungi una fettina di pane integrale.

Mercoledì

A colazione in questo caso opta per uno yogurt magro con due cucchiai di cereali integrali. Come spuntino, l’anguria sarà sempre consigliata. A pranzo, sbizzarrisciti con le verdure fresche. Crea delle piccole opere d’arte con gli ortaggi che hai nel frigo. Non solo saranno gustosi, ma anche belli da vedere! Anche in questo caso, a cena, proteine e verdura saranno la risposta!

Giovedì e venerdì

A colazione, torna sulle fette biscottate e fai il tuo spuntino sempre con una bella fetta d’anguria. Per pranzo, crea un’insalata mista con le verdure che più ti piacciono. In più aggiungi 50 gr di farro. A merenda, prova a indovinare. Ma ovviamente di nuovo anguria! E la sera a cena, concediti dei peperoni con un po’ di olio extravergine e una fetta di pane integrale!

Il weekend

Colazione e spuntino rimarranno sempre gli stessi. Yogurt o fette biscottate e anguria, quindi, sono le scelte migliori. A pranzo e cena ricorda sempre di scegliere dei carboidrati integrali accompagnati da verdura. La sera, invece, prediligi le proteine. In questo modo, perdi una taglia alla settimana con la dieta dell’anguria! E tu, la conoscevi già?