In atto numerose semplificazione che snelliscono le richieste delle agevolazioni per le persone con disabilità. Un’eccezionale novità per i disabili con Legge 104 per l’acquisto di PC e tablet che mette in soffitta la prescrizione ASL. La novità è contenuta nel DM del 7 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021.

In effetti, si tratta dell’abolizione della prescrizione autorizzativa che rilascia il medico dell’ASL per l’acquisto di ausili con aliquota IVA ridotta al 4%.

Si tratta di un grande passo avanti per snellire la burocrazia che molte volte impedisce la fruizione delle agevolazioni disabili.

Prima del Decreto per acquistare un sussidio tecnico informatico, all’atto dell’acquisto bisognava presentare:

a) certificato rilasciato dalla ASL competente;

b) prescrizione rilasciata dal medico Asl che dimostri il collegamento funzionale tra menomazione e sussidio tecnico informatico. (Abolita)

Invece, il Decreto apporta modifiche al DM del 14 marzo 1998, disponendo nuove regole per beneficiare dell’acquisto di ausili tecnici e informatici.

In effetti, al momento dell’acquisto, è sufficiente la sola copia del certificato rilasciato dall’ASL competente. Il certificato deve attestare lo stato invalidante funzionale permanente.

Però, se il certificato non riporta il collegamento funzionale fra la menomazione e il sussidio tecnico informatico, è necessario un altro certificato. Quest’ultimo può essere rilasciato anche dal medico curante che contenga l’attestazione che permette di fruire del beneficio.

Quali sono i sussidi tecnici informatici?

L’acquisto dei sussidi tecnici informatici per disabili oltre alla detrazione fiscale del 19% permettono l’applicazione dell’IVA al 4% anziché il 22%.

Infatti, rientrano nei sussidi tecnici informatici i dispositivi con tecnologie informatiche, elettroniche, meccaniche. Ad esempio, è possibile acquistare con agevolazioni un computer, un tablet, un fax, un modem, un telefono a viva voce, eccetera.

I sussidi tecnici e informatici devono essere utilizzati da persone con limitazioni di natura motoria, uditiva, del linguaggio, visiva. Inoltre, devono essere utilizzati per la comunicazione e per il controllo dell’ambiente. Infine, anche per l’elaborazione di testi scritti o grafici e accesso alle informazioni e la cultura.