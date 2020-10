Il team di ProiezionidiBorsa fornisce informazioni relative al bonus INPS da 136 a 272 euro mensili con reddito ISEE basso. Il contributo economico raggiungerà i nuclei familiari che attualmente stanno affrontando difficoltà finanziarie. Con l’avvio dell’anno scolastico le famiglie italiano hanno dovuto sostenere spese relative all’acquisto di libri, materiale e abbonamenti ai mezzi pubblici. Nell’articolo “In arrivo un bonus INPS di oltre 1000 euro per studenti con reddito ISEE basso” troverete indicazioni sulla compilazione della domanda. Raccomandiamo ai nostri Lettori di aggiornarsi costantemente perché soprattutto per i contribuenti che versano in condizioni economiche precarie sono diversi gli aiuti finanziari a disposizione.

Con la Legge di Bilancio 2021, la cui approvazione definitiva avverrà entro il 31 dicembre prossimo, il Governo confermerà la proroga di molte misure economiche. Prima fra tutte il bonus INPS da 236 a 272 euro mensili alle famiglie con reddito ISEE basso che i contribuenti potranno ricevere fino a giugno 2021. L’ammontare dell’assegno che l’Ente previdenziale eroga aumenta in proporzione alla fascia reddituale di appartenenza del richiedente. Nella circolare n. 27/2020 l’INPS chiarisce le condizioni per accedere all’ammortizzatore economico e specifica le soglie di reddito. Ciò perché riceveranno assegni di importo variabile i nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione economica fino a 25.000 euro.

Bonus INPS da 136 a 272 euro mensili alle famiglie con reddito ISEE basso

I beneficiari del bonus sono i genitori di minori su cui grava il pagamento delle rette mensili di asili pubblici e privati. Persino il genitore che “non fa parte del nucleo familiare del minorenne” ha diritto a ricevere un sussidio di 1.500 euro all’anno. Sono tre le diverse soglie di reddito che conferiscono il riconoscimento di bonus da un minimo di 136 ad un massimo di 272 euro. L’assegno annuo di 3000 euro spetterà ai redditi fino a 25.000, quello da 2.500 con redditi fino a 40.000. L’importo più basso, ovvero quello pari a 1.500 raggiungerà invece le famiglie con ISEE superiore a 40.000.

Al bonus INPS da 136 a 272 euro mensili alle famiglie con reddito ISEE basso potranno accedere anche i genitori di minorenni che presentano gravi patologie invalidanti che non possono raggiungere la sede scolastica. L’INPS assicura difatti il “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”. Il che significa che la somma di denaro spettante servirà per garantire al minore di fruire direttamente a casa di occasioni e strumenti formativi.