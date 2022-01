Con l’avvio del nuovo anno sono molti i sussidi che a vario titolo si erogano in favore delle famiglie con particolari necessità economiche. Dalle spese per la casa a quelle per l’istruzione, per arrivare ai sostegni che interessano anche la sfera sanitaria.

Sono numerose le agevolazioni che i contribuenti possono ricevere a seguito di presentazione di opportuna istanza. Abbiamo, ad esempio, parlato in precedenza del Bonus per riscaldamento senza limiti di ISEE che numerosi proprietari di casa possono richiedere. Laddove siano accertate particolari difficoltà economiche, arriva anche quest’anno un Bonus fino a 480 euro dall’INPS direttamente spendibili. Di seguito i dettagli e le modalità per la richiesta.

Come funziona l’agevolazione e a quali fasce di età e di ISEE si applica

Una delle agevolazioni economiche che si conferma nuovamente è la Carta Acquisti 2022. Questa speciale forma di sussidio spetta a soggetti che abbiano compiuto 65 anni oppure a chi ha figli di età inferiore ai 3 anni. Oltre al requisito anagrafico, la Carta Acquisti 2022 prevede requisiti di reddito ISEE entro i quali poter presentare domanda all’INPS.

In ragione dell’adeguamento alle variazioni ISTAT, quest’anno la soglia subisce un leggero aumento rendendo possibile l’accesso ad una più ampia platea di beneficiari. Nello specifico, il valore ISEE massimo per poter inoltrare la richiesta corrisponde a 7.120,39 euro. Se il beneficiario ha età compresa tra 65 e 70 anni, la soglia ISEE deve coincidere con i redditi complessivamente percepiti.

I cittadini di età superiore a 70 anni, possono invece dichiarare redditi percepiti fino a 9.493,86 euro ma avere ugualmente ISEE entro i 7.120,39.

Bonus fino a 480 euro dall’INPS direttamente spendibili dalle famiglie che presentano questa semplice domanda nel 2022

Quest’anno il valore del sussidio è pari a quaranta euro mensili che l’INPS eroga sulla Carta Acquisti con cadenza bimestrale. Il beneficio massimo annuo che è possibile ricevere si traduce dunque in un Bonus pari a 480 euro per 12 mesi. Il credito presente sulla Carta Acquisti è utilizzabile per fare la spesa o per pagare le utenze elettriche e del gas presso gli esercizi aderenti.

Come annuncia l’INPS, nei negozi o farmacie aderenti i titolari del sussidio possono ricevere l’ulteriore sconto del 5% sulle spese pagate con Carta Acquisti. Restano escluse da tale formula le specialità medicinali o il pagamento del ticket.

Per presentare la domanda di Carta Acquisti 2022 è necessario compilare i moduli specifici scaricabili sul portale INPS dedicato. In caso di accettazione della richiesta, il beneficiario potrà ritirare la propria carta presso un Ufficio Postale contenente la prima ricarica. A tal proposito, è utile ricordare che l’accredito della quota spettante si compie ogni bimestre per un valore complessivo pari ad ottanta euro.

Approfondimento

Le famiglie possono ricevere subito 291 euro fino a 12 mesi richiedendo quest’indennità per figli all’INPS