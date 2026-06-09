Bonus assunzioni donne 2026: come funziona il nuovo sgravio totale e chi può ottenerlo

Bonus assunzioni donne 2026: sgravio totale, requisiti, importi fino a 800 euro e condizioni dopo il decreto Primo Maggio.

Il bonus assunzioni donne 2026 cambia dopo il decreto Primo Maggio del 30 aprile 2026. Il nuovo testo ha cancellato la proroga prevista dal Milleproroghe e ha riscritto le regole dell’incentivo. Per questo motivo, aziende e consulenti devono distinguere bene tra il vecchio bonus e la misura valida oggi.

Infatti il nuovo aiuto riguarda solo le assunzioni effettuate nel corso del 2026. L’obiettivo è favorire l’ingresso nel lavoro di donne in condizioni di svantaggio. Allo stesso tempo, il decreto chiede alle imprese di rispettare requisiti precisi su organico, licenziamenti e trattamento economico.

Dal decreto Primo Maggio il nuovo bonus donne 2026

Il punto centrale del bonus assunzioni donne 2026 è il cambio di cornice normativa. Il decreto Primo Maggio, entrato in vigore il 30 aprile 2026, ha infatti abrogato la proroga contenuta nel Milleproroghe. In questo caso non si tratta di una semplice estensione del vecchio incentivo, ma di una misura nuova, con paletti più chiari e durata definita.

Va ricordato che il bonus si applica ai datori di lavoro che assumono donne nel corso del 2026. Inoltre lo sgravio è totale sui contributi a carico del datore di lavoro, ma restano esclusi premi e contributi Inail. Questo significa che l’azienda non azzera ogni voce del costo del lavoro, ma riduce in modo forte la parte contributiva ordinaria.

Il meccanismo è pensato per sostenere le pari opportunità e rendere più conveniente l’inserimento di lavoratrici lontane dal mercato. Infatti il decreto collega il beneficio alla condizione occupazionale della lavoratrice e alla situazione aziendale. Per questo motivo non basta firmare un contratto per ottenere l’esonero.

Un altro aspetto importante riguarda la durata. Il beneficio può arrivare fino a 24 mesi in presenza di specifici requisiti della lavoratrice. Allo stesso tempo, per alcune assunzioni a tempo indeterminato il vantaggio si ferma a 12 mesi. La distinzione è decisiva, perché un errore nella lettura della norma può portare a conteggi sbagliati e a richieste non corrette.

Requisiti delle lavoratrici e importi: fino a 650 o 800 euro al mese

Per accedere al beneficio pieno, l’assunzione deve riguardare lavoratrici prive di impiego da almeno 24 mesi. Questa è la regola base del bonus assunzioni donne 2026. In questo caso lo sgravio può durare fino a 24 mesi e copre il 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, sempre con esclusione di Inail.

L’importo massimo ordinario è pari a 650 euro al mese per ogni lavoratrice. Inoltre, nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, il tetto sale a 800 euro al mese per lavoratrice. Va ricordato che questo limite non cambia la natura del bonus: resta uno sgravio contributivo e non un trasferimento diretto in denaro.

Esiste poi un canale alternativo. Lo sgravio può spettare anche per lavoratrici prive di impiego da almeno 12 mesi se svantaggiate. Le categorie indicate dal testo sono diverse. Rientrano, in sintesi, le donne tra 15 e 24 anni, le persone senza diploma o uscite da poco dalla formazione senza primo impiego stabile, le over 50, gli adulti soli con persone a carico, chi opera in settori con forte disparità uomo-donna e chi appartiene a una minoranza etnica con necessità di rafforzare lingua, competenze o esperienza.

Allo stesso tempo il decreto prevede una durata massima di 12 mesi per alcune assunzioni a tempo indeterminato legate alle categorie svantaggiate. In questo caso serve attenzione, perché non tutte le ipotesi seguono la regola dei 24 mesi. Infatti la combinazione tra stato di disoccupazione, categoria di svantaggio e tipo di contratto incide direttamente sulla misura dell’agevolazione.

Le condizioni da rispettare per non perdere lo sgravio

Il bonus assunzioni donne 2026 non opera in modo automatico. Il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che servono a evitare usi distorti dell’incentivo. La prima è l’incremento occupazionale netto. In parole semplici, l’assunzione agevolata deve aumentare davvero il numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Inoltre l’impresa non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi. Questa clausola punta a impedire che un’azienda licenzi e poi riassuma usando lo sgravio. Per questo motivo il controllo sulla storia recente dell’organico diventa essenziale.

Va ricordato che il decreto richiama anche il principio di salario giusto. L’accesso all’esonero è ammesso solo se il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice non è inferiore al minimo complessivo previsto. In questo caso il bonus non può essere usato per comprimere la retribuzione o aggirare le tutele economiche.

Allo stesso tempo, chi vuole usare l’incentivo deve verificare con precisione data di assunzione, durata del contratto, requisito di mancanza di impiego e collocazione territoriale, soprattutto per la Zes unica. Infatti il rischio maggiore è confondere il nuovo schema con il vecchio bonus del Decreto Coesione. Dopo il decreto Primo Maggio, però, la regola da tenere ferma è una: valgono solo le condizioni fissate per le assunzioni del 2026.