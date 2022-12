Bonus asilo nido prorogato anche per il prossimo anno, ma con delle novità

Arriva la proroga del Bonus asilo nido anche per il 2023 al fine di aiutare le famiglie che lavorano e hanno figli piccoli. Le rette degli asili nido, infatti, incidono fortemente nel bilancio familiare e questo Bonus è un grosso aiuto contro il carovita. Ma come viene prorogata l’agevolazione? Quali novità sono previste su ammontare, beneficiari e come fare domanda? Scopriamolo nei seguenti paragrafi.

Anche nel 2023 sarò possibile per le famiglie chiedere il Bonus asilo nido, un aiuto che ormai è in vigore dal 2016. Un sostegno al reddito delle famiglie con figli che permette ad entrambi i genitori di poter continuare a lavorare anche senza contare sull’aiuto dei nonni. È un aiuto molto importante che consente di ricevere un sussidio per il pagamento delle rette di asili nido sia pubblici che privati. Bonus asilo nido prorogato anche per il prossimo anno, ma con o senza novità?

Un’agevolazione necessaria per le famiglie con figli

Il Bonus per le famiglie con figli piccoli, può essere utilizzato come sussidio per il pagamento di:

forme di assistenza domiciliare laddove la frequenza dell’asilo nido non sia possibile per patologie croniche gravi;

rette di asili nido.

Dalle famiglie con figli fino a 3 anni la proroga del 2023 era una notizia molto attesa visto che si tratta di un contributo necessario per andare incontro al carovita. Ed è un aiuto molto importante soprattutto laddove non si possa contare sull’aiuto di nonni, zii o altri familiari per tenere i bambini mentre i genitori sono al lavoro.

Bonus asilo nido prorogato anche per il prossimo anno

Fermo restando che la somma riconosciuta come Bonus non può in nessun caso superare gli importi pagati per le rette in questioni, vediamo quali sono quelli concedibili. L’importo massimo di 1.500 euro spetta a coloro che hanno un ISEE superiore a 40.000 euro. Ma si tratta di una somma annua e, quindi, l’importo massimo mensile erogabile è di 136,37 euro.

Ma la somma cresce a 2.500 per ISEE più bassi e arriva fino a 3.000 euro per ISEE minorenni fino a 25.000 euro (importo mensile di 272,73 euro). L’importo del Bonus, quindi, varia sulla base dell’ISEE minorenni.

I requisiti per la richiesta nel 2023

Come negli anni passati il Bonus asilo nido è legato a determinate condizioni. Per richiederlo bisogna rispettare determinati requisiti che sono: