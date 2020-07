Bollo auto e canone RAI saranno aboliti davvero? Queste due tasse odiatissime verranno davvero abolite? C’è un fondamento di verità o si tratta solo di fake news? Puntuali come le tasse, ogni anno si ripresentano voci di abolizione delle tasse medesime. L’ultima, in ordine di tempo, è di questi giorni. E non riguarda bollo auto e/o canone RAI. Ma proprio le tasse in generale. La fonte è anche autorevole, poiché è il Ministro dell’Economia, Gualtieri. Il quale ha dichiarato senza mezzi termini che le tasse previste per settembre saranno ridotte. Questo grazie allo scostamento di bilancio. Scostamento di bilancio che il Governo chiederà al parlamento per circa 20 miliardi. Sarà vero anche questo? Chissà. Sicuramente ci sarà lo scostamento di bilancio. Che poi sia utilizzato per tagliare le tasse è tutto da vedere.

Ma torniamo a bollo auto e canone RAI. Dicevamo della loro potenziale abolizione. Notizia vera o falsa? Purtroppo dobbiamo darvi una cattiva notizia. Nessuna di queste due tasse tanto odiate e disprezzate verrà abolita nel 2020. E, per la verità, non si parla proprio di abolirle. Allora perché se ne parla? Lo si fa perché nella nostra epoca di notizie in tempo reale e diffuse immediatamente, farne circolare di false paga. Eh già, e paga bene. Paga bene quei siti dove le fake news sono di casa. E che pubblicano notizie come l’abolizione di queste tasse solo allo scopo di farle circolare. Perché facendo ciò riescono a veicolare il traffico verso i loro siti. E vendere pubblicità collegata agli articoli fraudolenti che hanno pubblicato.

Bollo auto e canone RAI saranno aboliti davvero? Succederà mai?

Anche quest’anno dovremo pagare queste due imposte. E senza modifiche sostanziali. Quindi prepariamoci a farlo. Ci sarà mai la possibilità, in futuro, che esse vengano abolite? Crediamo proprio di no. E certamente non nel breve periodo. Perché? Perché insieme, questi due tributi, garantiscono un gettito complessivo di 7,5 miliardi. Denaro a cui nessuno Stato rinuncerebbe. E che nessun Governo toglierebbe senza aver messo prima altre imposte o balzelli sostitutivi. Bollo auto e canone RAI sono due imposte trasversali, che tutti devono pagare. La loro importanza è troppo fondamentale per abolirle. Soprattutto adesso che ogni euro è prezioso per le casse dello Stato.

Un’ultima raccomandazione, riguardo a notizie come l’abolizione di certe tasse. Quando sentite notizie come queste, verificate sempre la fonte. Più volte. Siamo in un’epoca di fake news. In un’epoca dove la manipolazione della massa grazie alle fake news impera. Prima di essere sicuri di una notizia, e quindi magari riferirla a cuor leggero sui social, controllate. Ma controllate bene. Perché il danno della fake news è per tutti. Ma il beneficio della sua diffusione solo per pochi. E quei pochi non siete voi.