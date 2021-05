Il Bitcoin (BTC EUR), da inizio anno ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 54.229,70. In questo momento, quota a circa 40.543 +0,24%.

Come scritto nei precedenti report le quotazioni sono andate ben oltre le nostre previsioni per l’anno in corso. Infatti, esse erano:

area di minimo attesa 13.599/18.765

area di massimo attesa 34.156/37.543.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un forte ribasso dai massimi raggiunti. Occasione di acquisto oppure meglio lasciare stare in attesa di ulteriori minimi nelle prossime settimane? Qual è la nostra view? La raccomandazione del nostro Ufficio Studi è la seguente: Bitcoin sotto torchio e ora la discesa potrebbe essere molto forte. Attenzione quindi, se qualcosa non cambierà nei prossimi giorni, si potrebbe anche tornare presto sui minimi dell’anno!

Quando molti esprimevano i loro dubbi sul futuro delle criptovalute, il nostro Staff ha segnalato diverse volte durante lo scorso anno la possibile forza e abbiamo più volte raccomandato acquisti del Bitcoin fra area 5000 e 8.000 euro.

Ora è il momento della riflessione e “di far parlare i grafici” che scontano, presente, passato e futuro e mostrano la strada più affidabile da seguire senza lasciare spazio ai ma e ai se.

Questo è il momento di continuare a puntare sul Bitcoin e sulle criptovalute oppure ora è meglio puntare verso altri lidi?

Bitcoin sotto torchio e ora la discesa potrebbe essere molto forte

Alcune settimane fa abbiamo raccomandato di chiudere il 50% delle posizioni di lungo termine al rialzo, cosa fare ora?

La nostra strategia di investimento

Il 21 marzo su queste pagine in area 48.149,08 abbiamo scritto:

quali sono le nostre previsioni per i prossimi 6 mesi?

Abbiamo probabilità del 50% che nei prossimi 12 mesi verrà ritoccato il seguente livello:

37.172, del 75% invece, 44.429.

Oggi cosa attendiamo dopo aver quasi centrato l’obiettivo di 37.172 nei giorni scorsi?

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 49.034 il ribasso potrebbe continuare fino a 36.000 ed poi verso 28.000. Se la chiusura del mese di maggio sarà inferiore ai 38.891 chiuderemo le restanti posizioni di lungo termine ancora in corso.

Si procederà per step.