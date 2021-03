In area 30.635, abbiamo dato la seguente indicazione operativa:

prendere profitto del 50% del guadagno e con la restante parte mettere gli stop:

per chi ha delle posizioni in essere, lo stop profit di breve termine va inserito a 22.657, di medio lungo termine invece, a 18.007.

Ora attenzione, il Bitcoin potrebbe anche ritracciare del 30% in poco tempo. Nessuno strumento finanziario può sfidare le leggi della fisica, e quello che vola prima o poi ha bisogno di pause anche durature. Le leggi di Newton sono molto chiare e non bisogna trascurarle nemmeno nel settore degli investimenti. I nostri indicatori, sono in attesa di un’imminente esplosione di momentum ribassista, che potrebbe far iniziare una fase delicata per le criptovalute. Questo, proprio in un momento, dove molti iniziano a puntare verso “questi lidi”.

Quando molti guardavano altrove, il nostro Ufficio Studi ha segnalato diverse volte durante lo scorso anno la possibile forza delle criptovalute in primis il Bitcoin. Oggi tutti guardano il movimento e fioccano di continuo gli strong Buy. Il compito di chi fa analisi, a parer nostro, non è quello di commentare gli eventi ma di usare elementi predittivi affidabili per essere proattivi, guardare oltre e in anticipo.

Questo non è il momento di comprare ma di alzare gli stop profit sugli acquisti fatti in area 7.000/9.000 come da nostre indicazioni dei mesi scorsi.

Il Bitcoin (BTC EUR) da inizio anno ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 51.686,70. In questo momento, quota a circa 48.149,08 -3,30%.

Le quotazioni sono andate ben oltre le nostre previsioni per l’anno in corso. Infatti, esse erano:

area di minimo attesa 13.599/18.765

area di massimo attesa 34.156/37.543

Attenzione, il Bitcoin potrebbe anche ritracciare del 30% in poco tempo

Oggi è il momento di alzare questi stop loss/stop profit in vista di un possibile ed imminente forte ribasso. In questo modo, in caso scattasse il livello indicato, la posizione sullo strumento (al momento gli investimenti sono al 50% della quota prevista) verrebbe liquidata interamente.

Primo supporto di breve termine a 41.482, stop loss di lungo termine a 35.630.

Quali sono le nostre previsioni per i prossimi 6 mesi?

Abbiamo probabilità del 50% che nei prossimi 12 mesi verrà ritoccato il seguente livello:

37.172, del 75% invece, 44.429.

Si procederà per step.