Dal primo dicembre parte il programma cashback. Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno già in altri articoli illustrato la finalità. Oggi approfondiamo perché bisogna iscriversi all’app IO per ottenere i rimborsi. Il Consiglio di Stato ha inviato una nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiarire alcuni aspetti.

Nei giorni scorsi è stata ventilata l’ipotesi che il cashback potesse funzionare anche con applicazioni terze, tipo banche ed istituti finanziari. Purtroppo non sarà così. I cittadini che vogliono partecipare al programma cashback devono per forza farlo registrandosi all’App IO.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cosa ha detto il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha sposato la tesi del Garante della privacy. Quest’ultimo, ha detto, che l’attività può essere svolta solo tramite servizio App IO. In effetti il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere unicamente sull’App IO. Nella missiva non c’è nessun riferimento a Issuer convenzionati.

Perciò, al momento, per partecipare al programma cashback, l’unica strada è iscriversi all’App IO. Il cittadino deve scaricare l’applicazione, già utilizzata per altri servizi dello Stato, tipo bonus vacanze. Successivamente deve agganciare il codice fiscale alle carte di credito da utilizzare per cumulare il rimborso. Inoltre, per farsi accreditare la somma del rimborso, è necessario fornire anche l’IBAN del conto corrente.

Cosa è scritto nel decreto

Dando uno sguardo al decreto, il Governo, nella stesura del testo, ha dato la possibilità ai siti delle banche e degli istituti di credito di poter prendere parte al programma. Ma alla luce di ciò, per ora, non sarà possibile.

L’altro dubbio del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha sollevato un altro dubbio: la Ragioneria Generale dello Stato non ha ancora inviato il parere sulle coperture finanziarie. Un parere vincolante per la portata dell’importo stanziato di 4,7 miliardi.

Inoltre, il Consiglio di Stato, vuole evitare false aspettative da parte degli aderenti al programma. Infatti, potrebbe accadere che al momento del rimborso non ci siano i soldi. Per cui, la Ragioneria dello Stato invita il Governo di verificare prima le coperture finanziarie e poi di adottare il regolamento finale. Per stare tranquilli fin fa subito bisogna iscriversi all’app IO per ottenere i rimborsi.