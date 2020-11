Quante volte si prova a sbucciare l’uovo e questo si rompe in mille pezzi? Oppure alcune parti della buccia si staccano altre no? Un vero fastidio quando succede. Ma finalmente ecco svelato un modo per sbucciare l’uovo con lo scotch veramente geniale.

Quale sia il metodo migliore per sbucciare l’uovo ancora non si sa. Alla fine ognuno provando e riprovando vari metodi trova quello che fa al caso suo, quello più comodo insomma. E oggi sveliamo un ulteriore metodo. Un metodo totalmente innovativo, mai visto prima. Un trucco che permetterà di sbucciare l’uovo in circa 2 secondi o forse anche meno.

Un modo per sbucciare l’uovo con lo scotch veramente geniale

Abbiamo affrontato le nuove tecniche per cucinare le uova, oppure le uova che fanno bene alla salute, e ancora il motivo per cui le uova al supermercato sono fuori dal frigo mentre in casa si mettono in frigorifero (cliccare qui per recuperare i precedenti articoli). Ma quello che bisogna fare è un passo indietro e andare al preciso momento in cui si decide di sbucciare un uovo.

La tecnica dello scotch che stravolgerà la vita di alcuni

Quello che occorre ovviamente è un uovo e dello scotch, possibilmente da pacchi. L’importante è arrotolare lo scotch da pacchi sull’uovo cercando di coprire tutta la buccia. Una volta che l’uovo è coperto è necessario dare un piccola botta per creare la rottura della buccia. Non appena si sarà creata questa rottura rimuovere il pezzo di scotch, come se si stesse strappando della cera, ma con più delicatezza.

Sarà possibile notare subito che rimuovendo lo scotch la buccia resta attaccata alla colla e in questo modo l’uovo sarà pronto per essere cucinato. Un trucco veramente simpatico e geniale che farà risparmiare tanto tempo in cucina, e soprattutto evita che l’uovo si spacchi in mille pezzi in giro per casa. E tutto grazie ad del semplice scotch da pacchi.