È successo qualche giorno fa in California. Due ragazze stavano facendo kayak e una gigante balena ha aperto le enormi fauci e le due giovani donne ci sono quasi finite dentro. Ma cosa succede se si viene inghiottiti da una balena? Ecco cosa pensano gli scienziati.

Le ragazze in California e l’incontro con il cetaceo

Sul web c’è il video girato da un ragazzo che stava facendo kayak, dove si vede questa gigante balena quasi inghiottire le povere fanciulle. Per fortuna le ragazze non erano esattamente il cibo prediletto dalla balena, che quindi le ha lasciate andare solo con un bello spavento e qualche livido. Ma per fortuna niente di rotto e le ragazze stanno bene.

Ma cosa succede se si viene inghiottiti da una balena?

La balena vive nell’Oceano Pacifico o nell’Oceano Atlantico, quindi in Italia è impossibile vederla. Se si vuole fare whale watching e si vuole restare in Europa, bisogna andare in Norvegia, oppure in Islanda. In questi posti infatti, assieme a dei gruppi organizzati, sarà possibile vedere le balene. Ma se sfortunatamente un balena dovesse inghiottire un essere umano, cosa accadrebbe?

Gli scienziati infatti hanno spiegato che in realtà essere inghiottiti da una balena è praticamente impossibile. Perché le balene si nutrono di plancton oppure di piccoli animali. E l’essere umano non è proprio il cibo che preferiscono. Ma se dovesse succedere, l’essere umano sarebbe immerso in uno spazio completamente buio, circondato di acqua, pesci e piccoli organismi. Dopo poco, la balena tenderà ad espellere tutta l’acqua presente nella bocca, rendendo tutto un unico pasto. E poi inizierà ad inghiottire il pescato. Dato che la gola di una balena è grossa circa 20 centimetri, l’essere umano non può passarci in mezzo. Quindi la balena automaticamente cercherà di sputare fuori l’essere umano.

C’è stato un caso molto interessante, fotografato da Chase Dekker, di una balena che per errore aveva messo nelle sue fauci un leone marino. Poco dopo il mammifero si è reso conto dell’intruso e gentilmente lo ha risputato fuori cercando di non fargli del male.

