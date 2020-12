Bisogna fare attenzione perché in questo campo potremmo non avere una seconda possibilità

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando abbiamo una riunione importante al lavoro, o ci presentiamo a un colloquio lavorativo, bisogna fare attenzione perchè in questo campo potremmo non avere una seconda possibilità. È proprio il caso di dire che “l’abito fa il monaco”. Potranno anche raccontarci quello che vogliono, ma lo stile e l’abito giusto faranno sempre e comunque la differenza. Pensiamo anche a vere e proprie icone di stile come Sean Connery, che hanno segnato un’epoca nel mondo della moda e dell’eleganza. Per evitare quindi di bruciarsi subito tutte le opportunità, ricordiamoci qualche suggerimento, semmai ce ne sia bisogno.

La prima impressione

Quando ci ritroviamo in mezzo a gente che non conosciamo, parlando ovviamente di affari e di lavoro, la prima impressione che facciamo è in grado di fare la differenza. Un consiglio sempre valido e senza tema di smentita è che dobbiamo sentirci a proprio agio in ciò che indossiamo. Non dimentichiamo che il nostro portamento e l’agio col quale portiamo ciò che indossiamo comunicano sensazioni importanti al nostro interlocutore. La seconda cosa da tenere a mente è che il look fa la prima differenza, ma il nostro modo di comunicare, ne riceve poi l’eredita.

La ricerca dei dettagli

Bisogna fare attenzione perchè in questo campo potremmo non avere una seconda possibilità e, quindi, giochiamoci la partita con la cura dei dettagli. Se vogliamo dare di noi stessi un’immagine positiva, il nostro look deve fare leva su di un abito:

ben stirato;

pulito;

senza difetti evidenti, come macchie, mancanza di bottoni ed eventuali strappi.

La mancanza anche di uno solo di questi dettagli può veramente fare la differenza tra un’impressione positiva e una negativa.

Pillole di stile

Detto questo, sottolineiamo anche quelle che potremmo definire pillole di stile:

il colore dell’abito e il suo tessuto devono calarsi all’interno della stagione;

non presentiamoci con profumi e dopobarba troppo intensi;

prendiamoci cura dei capelli, della barba e dei baffi;

non facciamo l’errore di sottovalutare l’abbinamento della cintura con le scarpe;

ricordiamoci anche la cura delle mani e delle unghie;

curiamo comunque il nostro sorriso e l’igiene orale, anche se portiamo la mascherina.

