Abbiamo volutamente iniziato un tour dei luoghi “più sottovalutati”, ma nello stesso tempo assolutamente affascinanti da andare a visitare. Quelle bellezze diverse dal solito, che magari abbiamo sotto gli occhi e non consideriamo mai. Oppure, meno pubblicizzate di tante altre, perché magari non contano sull’appoggio di influencer e divi del cinema. O di atleti e giocatori di calcio, che fanno diventare tante località alla moda. Proprio la meraviglia che andremo a vedere oggi è letteralmente sospesa tra due continenti ed è stata definita da più parti “la città arcobaleno”. Perché grazie al colore del suo mare, unito alle casette variopinte, al verde delle piante e alle varie fantasie della roccia, sembra veramente un arcobaleno dopo il temporale.

Una località autonoma spagnola ospitata in Africa

Letteralmente sospesa tra 2 continenti questa bellezza unica e troppo spesso legata a fatti politici e meno culturali. Il nostro viaggio odierno ci porta a Ceuta, originale e affascinante enclave spagnola, si trova in territorio Nord africano. Parliamo di una piccola città dalla grande autonomia, che vanta una storia ricchissima e piena di avvenimenti. A testimonianza di tutto ciò, la lingua ufficiale di Ceuta è lo spagnolo, ma viene comunemente parlato un dialetto arabo antico che si chiama “darya”, ma che non sarebbe ufficialmente riconosciuto. Uno dei tanti misteri e delle tante curiosità di questa città che alla fine del 1400 scelse volontariamente di unirsi alla Spagna, poco dopo la riconquista di Granada proprio da parte iberica. Curiosità nella curiosità, Ceuta avrebbe dovuto finire in una dote nuziale al Portogallo, preferendo invece un matrimonio con la Spagna.

Letteralmente sospesa tra 2 continenti questa bellezza unica è stata anche definita la città arcobaleno e nei suoi colori c’è tutta la gioia del turista

Ovviamente è un crogiolo di culture, cristiane e musulmane, spagnole, marocchine e portoghesi questa città dalle 1.000 anime, amatissima da quei turisti che cercano delle mete particolari. Incredibile la parte antica della città che si estende praticamente su una piccola penisola all’interno del Mediterraneo. Ricchissima di edifici antichi e storici, ma anche di musei e monumenti. Con tutti quei colori che la ravvivano di giorno, e di sera la tramutano in un quadro incredibile dalle tonalità infinite.

