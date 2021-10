Bimbi sani e in forma evitando questi errori e seguendo queste facili regole dal Ministero della Salute

Sabato 16 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Nell’occasione, il Ministero della Salute ha presentato il libro “La Nutrizione giocando”, un ebook volto agli studenti delle scuole primarie (6-11 anni). Il testo stimola i lettori sui benefici legati a un sano stile di vita, che non può prescindere da un’adeguata alimentazione.

L’educazione alimentare è il più importante contributo che genitori e ragazzi possono mettere in campo in termini di prevenzione. Se quest’opera viene intrapresa fin da piccoli, ancora meglio. Vediamo dunque come crescere bimbi sani e in forma evitando questi errori e seguendo queste facili regola dal Ministero della Salute.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I principi di base per una corretta alimentazione

Cosa dovrebbe mangiare, in particolare, un piccolo campione in erba? La dieta alimentare di un ragazzo dovrebbe comprendere quasi tutto, salvo i casi particolari in cui il medico abbia prescritto diversamente. La dieta rappresenta l’insieme di alimenti da cui l’organismo trae tutti gli alimenti di cui ha bisogno per svolgere le attività vitali.

Tranne il latte materno dei primi mesi di vita, poi nessun altro alimento contiene da solo tutte le sostanze nutritive che occorrono all’organismo. Quindi i ragazzi dovrebbero variare gli alimenti, dosandoli anche nelle giuste quantità.

L’opuscolo ministeriale, ad esempio, sottolinea come la dieta mediterranea rispetti queste regole. Quindi largo spazio a frutta e verdura, pane e pasta (e cereali in genere, preferibilmente integrali), latte e derivati, poi legumi, uova e carne. Come si evince, mancano le bibite gassate o i cibi ricchi di inutili calorie e prive di nutrienti.

Alcune piccole postille

L’ebook non manca infine di sottolineare altri 3 aspetti fondamentali anche (o soprattutto?) per i minori.

La prima rimanda all’attività fisica. Se il fine è quello della prevenzione, è impossibile centrare l’obiettivo impostando tutto solo sull’alimentazione. Oltretutto la loro è l’età dello sviluppo, quindi il movimento si sposa benissimo con questo periodo della loro esistenza.

In secondo luogo rimarca l’importanza dei 3 “pasti minori”, vale a dire la colazione al mattino e i 2 spuntini a metà mattino e metà pomeriggio. Ad esempio questa torta regina dell’autunno è perfetta a colazione o per le 2 merende “accessorie”.

Infine rimarca l’importanza dell’acqua e quindi della necessità di idratarsi. Potrebbe sembrare un’osservazione superficiale, ma il Ministero ricorda come l’acqua sia il maggior componente di tutti gli organismi viventi. In particolare, essa costituisce l’80% del peso di un bambino e il 70% di quello dell’adulto.

Bimbi sani e in forma evitando questi errori e seguendo queste facili regola dal Ministero della Salute

Dunque, evitiamo di incoraggiare il consumo di alimenti spazzatura, elaborati, preconfezionati e ricchi di farine bianche, sale e zuccheri. Non dimentichiamo che la giornata dovrebbe cominciare con il giusto tempo dedicato a una sana colazione. Poi la giornata continua, abituando il nostro bimbo a bere spesso.

Infine non commettiamo l’errore di incentivare una vita troppo sedentaria. Incoraggiamo i nostri figli a effettuare camminate, uscite in bici, a stare a pieno contatto con la natura e a praticare sport.

L’interessante opuscolo, infine, chiude con alcuni richiami particolari, e ne segnaliamo 2 su tutti. Anzitutto occorre leggere sempre l’etichetta di un cibo: è la sua carta d’identità, e conoscerlo fino in fondo è fondamentale. In secondo luogo si ricorda (forse più ai genitori) che i metodi di cottura di un alimento sono diversi. Quindi non mancano le alternative per far assumere i nutrienti fondamentali ai più piccoli.

Approfondimento

Questa coloratissima torta autunnale è sorprendentemente soffice e buona, oltre che facile da preparare.