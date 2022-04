Arriva il fine settimana e il dilemma è sempre lo stesso: cosa cucinare per fare un piatto buono e goloso, senza preparare in continuazione le stesse 3 ricette? Se con l’avvicinarsi dell’estate, la voglia di pesce si fa più forte, allora potremmo provare questo fantastico secondo di mare, pronto in appena 40 minuti. Stiamo parlando dei succosi involtini di merluzzo e gambero, un piatto buono e sorprendente per quanto semplice da preparare.

Tutti gli ingredienti richiesti per il piatto

8 filetti di merluzzo (da 150 g);

8 gamberetti sgusciati;

40 g di pecorino fresco;

4 fettine di rigatino;

40 g di pane raffermo (secco);

2 spicchi di aglio;

1 limone;

10 cl di vino bianco secco;

2 rametti di timo fresco;

1 peperoncino fresco;

prezzemolo fresco;

olio extravergine di oliva;

sale.

Ecco finalmente svelata la ricetta di pesce perfetta per stupire ospiti e parenti grazie ai suoi gusti complessi e delicati

Per prima cosa prendiamo i filetti di merluzzo e, appoggiandoci sopra della carta da forno, battiamoli leggermente in modo da ammorbidirli. Ritagliamoli in modo da ottenere dei rettangoli lunghi uniformi e mettiamone da parte gli avanzi.

Uniamo poi il pane, il pecorino e frulliamo tutto col mixer in modo da ottenere delle briciole. Tritiamo poi il timo, le foglie di prezzemolo, il peperoncino fresco e un po’ di scorza di limone da unire al mix.

Fatto questo, schiacciamo metà dose di aglio con un pizzico di sale e facciamola soffriggere in padella a fuoco basso con un filo d’olio. Aggiungiamo gli avanzi del merluzzo, lasciamoli ad insaporire due minuti e, dopo averli spezzettati con una forchetta, uniamoli al mix precedentemente preparato.

Una volta mischiato per bene il composto potremo allora distribuirlo sui filetti battuti e sopra di questo appoggiare di traverso un gambero. Arrotoliamo il tutto e avvolgiamo con una mezza fettina di rigatino, ripetendo il procedimento fino a che non avremo finito tutti gli ingredienti.

Prendiamo poi l’aglio avanzato e rosoliamolo in una padella con olio, per poi aggiungere gli spiedini e farli dorare in circa 4 minuti. Versiamo il vino bianco per far sfumare e aggiustiamo di sale prima di continuare la cottura per altri 5 minuti.

Ultimi passaggi

Una volta pronti, togliamo gli involtini dal fuoco e teniamoli in caldo per unire poi un po’ d’acqua e il succo filtrato del limone. Infine, utilizziamo un mestolo per far sciogliere il fondo di cottura e far rapprendere il sughetto che si sarà creato. Una volta soddisfatti con la consistenza, rimettiamo gli involtini in padella e lasciamoli insaporire per qualche istante prima di servirli ancora caldi.

Ecco finalmente svelata la ricetta di pesce perfetta che saprà scaldare i cuori e riempire lo stomaco dei nostri commensali.

