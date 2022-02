Pulire casa è un’attività da non sottovalutare, perché può richiedere tanto tempo e fatica. Inoltre, se non viene fatta correttamente, usando i migliori prodotti per ciascuna superficie, si rischia anche di fare danni.

Per evitare di sbagliare è dunque importante che stiamo attenti a fare tutto nel modo giusto. Oggi diamo proprio un consiglio in questo senso, consigliando qualche ingrediente per pulire una parte della cucina che è spesso molto sporca. Per dare una bella pulita insomma ai fornelli, infatti, bicarbonato e aceto non bastano. Ecco, dunque, alcuni consigli utili per fare un lavoro perfetto.

La zona più ostica della cucina

Si tratta, come ben sappiamo, di una zona che si sporca di continuo, macchiata da schizzi di olio, sugo e tanti altri alimenti. Per questo troviamo spesso dello sporco molto ostinato in quest’area, soprattutto se è un po’ che non puliamo. Se vogliamo far tornare i fornelli come nuovi, dobbiamo sapere esattamente come fare.

Una premessa: prima di pulire qualunque superficie, cerchiamo se possibile il manuale di istruzioni originale. Fornisce consigli utili e soprattutto indica quali sostanze evitare.

In genere, i fornelli sono in acciaio inossidabile. Se dunque vogliamo pulire queste superfici, possiamo utilizzare prodotti appositi acquistati al supermercato o in negozi specializzati. Si tratta di buone soluzioni ma ovviamente più costose.

Bicarbonato e aceto non bastano per pulire i fornelli in acciaio, dobbiamo usare anche questi importanti accorgimenti

Se invece vogliamo produrre a casa dei detergenti per fornelli, possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio oppure l’aceto. Mischiare uno di questi componenti con un po’ d’acqua permette di creare una soluzione molto efficace.

Oltre a questi due ingredienti, consigliamo anche di provare con una goccia di detersivo per piatti combinata a un bicchiere di acqua calda. Intingiamo un panno in questa soluzione e strofiniamo bene. Dovremmo vedere effetti immediati.

Indipendentemente dal prodotto usato, dobbiamo poi prendere degli accorgimenti, per evitare che rimangano delle macchie o dei segni dopo la pulizia.

Innanzitutto, strofiniamo in avanti e indietro, un po’ come fanno i tergicristalli. Evitiamo movimenti circolari perché lasciano dei segni.

Inoltre, se l’acqua del rubinetto ha un elevato residuo fisso, usiamo acqua in bottiglia. Anche i minerali contenuti nell’acqua, infatti, possono lasciare dei segni sull’acciaio.

Insomma, non dobbiamo solo prestare attenzione agli ingredienti, ma anche ai movimenti che facciamo e all’acqua che usiamo.

