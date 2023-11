Benzina e gasolio scendono (finalmente), ecco dove costa meno in Italia fare il pieno

Una piccola buona notizia. Finalmente, dopo diversi mesi, i prezzi di benzina e gasolio stanno cominciando a scendere. Certo, non una discesa vertiginosa, ma quanto basta per far tornare un minimo di sorriso a molti automobilisti.

Siamo tutti in attesa della prima bolletta del gas “pesante”, dopo l’accensione dei termosifoni. Nell’attesa, però, possiamo parzialmente consolarci con un primo piccolo decremento di benzina e gasolio. Una minuscola e lenta discesa che, però, proseguirà costantemente anche nei prossimi giorni e, si spera, nelle prossime settimane.

Nell’ultimo mese il prezzo di entrambe le tipologie di carburante ha subito una diminuzione media vicino ai 10 centesimi al litro. Non certo una notizia da far tremare i polsi, ma, senza dubbio, un po’ di sollievo per le casse di molti automobilisti.

Poi, come spesso accade in questi casi, ci sono province e città dove il calo è stato superiore e altre in cui è stato quasi marginale. Andiamo a scoprire questa particolare classifica.

Le province in cui fare il pieno costa di più

Il sud Italia comanda questa particolare graduatoria. Un podio che recita così. Prima la provincia di Crotone, seconda quella di Nuoro, terza quella di Potenza. Calabria, dunque, che ha questo primato, con una media al litro di 1,888. Staccata la Sardegna di un nonnulla, perché i dati della provincia di Nuoro indicano un prezzo medio di 1,886.

Nel capoluogo della Basilicata e limitrofi, ci si consola con 1,875. Appena fuori dal podio troviamo la provincia di Bolzano con 1,874 e, subito dietro, ancora il sud con Foggia e Agrigento, rispettivamente a 1,871 e 1,863.

Le province in cui costa meno

In vetta a questa classifica, ecco invece un chiaro trionfo del nord. Infatti, la provincia di Sondrio può vantarsi del prezzo medio più basso per fare il pieno: 1,733. Nettamente davanti alla seconda classificata, la zona di Biella, con 1,791. A interrompere il “predominio nordico”, ecco la provincia di Ancona, sorprendentemente sul podio con 1,800. Dal terzo al decimo posto, occupato da quella di Vicenza, con 1,806, troviamo dei dati che distano tra loro di pochissimi millesimi. Treviso, Como, Padova, Vercelli, Lucca e Rovigo nell’ordine.

Benzina e gasolio scendono (finalmente), le cifre rimangono ancora troppo vicine alla fatidica quota 2 euro per esultare, ma, di certo, è una piccola buona notizia per gli italiani. Nella speranza che il contraltare non sia una pesante mazzata sulle bollette del gas.