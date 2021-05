Se avessimo muri, balconi o terrazze da riempire e non sapessimo quali piante meglio si addicono ad essi ecco che in aiuto arrivano delle magnifiche piante a carattere rampicante. Sono bellissime piante ottime per isolare un balcone da occhi indiscreti o per riempire muri di casa e giardini con un magnifico manto naturale.

In ombra

Non sempre si trovano le piante giuste per grandi o piccoli spazi soprattutto se in ombra. A volte si vuole isolare un ambiente esterno ma non si sa come fare. Di certo per riempire spazi, le rampicanti sono quelle più indicate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per chi non ha troppo tempo viene in soccorso la vite del Canada. Possiede due caratteristiche particolari: esige poche cure ed è molto resistente a parassiti e malattie. Dobbiamo procurarci un vaso abbastanza capace, mantenere il terreno fresco e l’esposizione in ombra.

A riempire un muro la vite del Canada ci penserà da sola. Se è per isolare un balcone o una terrazza allora possiamo offrirle dei supporti su cui arrampicarsi.

Caprifoglio, edera e lillà

Oltre alla vite del Canada vi è anche il caprifoglio, ma con qualche piccola esigenza in più. Ha bisogno di essere potato verso la fine dell’inverno, prima che si risvegli in primavera. In compenso la sua fioritura è per la fine di maggio.

Una soluzione interessante è l’edera nelle sue varietà. Sono delle piante molto note e se ne incontrano spesso sui muri di cinta. L’edera ha dei punti di forza notevoli. La sua crescita è lenta ed è una pianta molto vigorosa e in più non ha bisogno di un particolare terreno, ma si adatta a tutti.

Bellissime piante ottime per isolare un balcone da occhi indiscreti o per riempire muri di casa e giardini con un magnifico manto naturale

Infine il lillà che non ha esigenze d’esposizione. Pur essendo una pianta da giardini e da boschetti può essere allevata in vasi. La terra dovrà essere piuttosto argillosa e la potatura dovrà avvenire dopo la fioritura. Bisogna tagliare prima di tutto i fiori appassiti e poi potare i rametti striminziti. In primavera la si lascia tranquilla senza toccarla. I fiori infatti nascono alla fine dei rametti e se questi si spuntano, si annulla ogni possibilità di fioritura.

Vite del Canada, caprifoglio, edera e lillà rappresentano delle soluzioni belle e semplici per muri, terrazze e balconi di casa. Attenzione anche a qualcosa da fare per le piante solo a maggio.