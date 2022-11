Parigi, Madrid e Londra e sono sempre tra le capitali europee maggiormente apprezzate dagli italiani. Siamo tornati a viaggiare anche verso mete più lontane come New York, Boston e l’Asia. Ma ci sono anche tante famiglie che a prescindere dal discorso economico, preferiscono rimanere abbastanza vicini a casa. Un paio di ore di volo al massimo, senza tribolare troppo nei vari aeroporti e limitando al massimo il numero degli scali. Considerando poi che in questo momento l’euro è particolarmente debole, il confronto con la sterlina e il dollaro potrebbero essere imbarazzanti. Ecco allora che potremmo dirottare la nostra idea per le prossime feste natalizie verso una capitale abbastanza vicina e molto apprezzata soprattutto dei giovani. Bellissima ed economica la capitale perfetta per Natale ma anche tranquilla, alla portata di tutti i portafogli. Allo stesso tempo è davvero affascinante e potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa.

La città famosa per le funicolari e i dolci

Lisbona non è famosa solo per le sue squadre di calcio e i suoi campioni, ma anche per i cosiddetti “elevadores”. Quelle funicolari, ma non solo, che per chi studia architettura e ingegneria sono tema di assoluto interesse. Dei sistemi di trasporto cittadino davvero particolari, unici nel loro genere e nati proprio dai progettisti locali. Ma la bellezza di questa città non sta solo nei mezzi di comunicazione, ma nei suoi castelli, nelle cattedrali, nei musei e nelle piazze sempre gremite. E il clima si mantiene davvero mite per buona parte dell’anno, potrebbe farlo anche nelle prossime settimane, data la congiunzione meteorologica. Bellissima ed economica la capitale perfetta e speciale per Natale e Capodanno, pronta a ospitarci a 360°.

Tra viuzze e quartieri una capitale che farà innamorare

Se chiediamo un ricordo a chi è stato a Lisbona, oltre alle funicolari, sicuramente ci parlerà del fascino delle sue vie. Stradine e viuzze e in cui è davvero bello perdersi, ammirando le coloratissime botteghe locali e ammirando arti e mestieri che dalle nostre parti sono praticamente scomparsi. Con residenti, bambini e anziani che non lesinano mai un sorriso e che donano un senso di ospitalità davvero unico. Attenzione a chi presta cura la propria linea, perché proprio in queste stradine è possibile imbattersi in pasticcerie e minimarket che propongono decine di dolci e torte dal gusto sorprendente.

Bellissima ed economica la capitale che è perfetta per il Natale ma anche sorprendente nell’anima latina

Se amiamo vivere una città nel cuore della sua anima, allora sarà meglio prenotare una camera d’albergo in un paio di quartieri degni di nota. E ci riferiamo a Bairro Alto e Chiado, ma senza dimenticare Alfama, che mostrano al visitatore tutta la loro bellezza originale. E se vogliamo vedere questa città senza perdere molte delle sue caratteristiche peculiari, il consiglio è quello di fermarsi almeno 3 giorni. Evitiamo di prenotare una vacanza all-inclusive, a meno di non amare assolutamente questa opzione, limitandoci al solo albergo.

Per poi farci consigliare i famosi ristorantini locali, in cui sembra impossibile, ma potremmo spendere poco più di 10 euro a testa per mangiare bene e uscire a pancia piena. Ricordiamo infine che a differenza di tantissime altre città, l’aeroporto è a poco meno di 10 km dal centro e con i comodissimi sistemi di trasporto locali è possibile arrivare davvero in un attimo. Se invece desideriamo cambiare la nostra vita proprio con un viaggio ecco l’occasione da non perdere.