Sono davvero tanti i premi e i riconoscimenti che una località può ricevere per le sue caratteristiche peculiari. Premi di cui la nostra Italia fa incetta nel Mondo, come quello che ha visto protagonista una delle nostre mete più ambite in assoluto. Passata l’estate e con essa spiagge e mari, ma anche laghi e lidi che possono competere con le varie bandiere, ecco che la stampa estera incorona un’altra nostra città. Segnalata da un famoso sito americano di turismo come località tra le più piacevoli in cui vivere sulla Terra. Andiamo alla scoperta di questa meraviglia.

Todi e l’Umbria sempre protagonisti

Eletta tra le città più vivibili al Mondo questa splendida perla tutta italiana e in questo caso ci spostiamo in Umbria. Il “polmone verde” della penisola, terra di Santi e monasteri, ma anche borghi, arte, storia e cucina da far leccare i baffi. Non dobbiamo dimenticare quanto queste terre siano tanto care a inglesi e americani che ne hanno anche fatto spesso il loro rifugio. Sta di fatto che Todi è leggendaria persino nel mito della sua fondazione. Uniamoci paesaggi e scorci da sogno, natura spesso incontaminata e un mix di arte e cultura e capiamo subito perché Todi rappresenta il Top nel Mondo.

Una realtà antichissima

Gli americani che con la loro storia hanno un rapporto particolare, visto che l’avrebbero fatta i loro nativi, quindi i Pellerossa, invidiano molto la nostra. Forse anche per questo la splendida Todi rientra tra le mete consigliate e preferite. Fondata addirittura più di 2.500 anni fa dagli Umbri, leggenda vuole che sia stata un’aquila a indicare il colle su cui posare la prima pietra. Ma i primi a capire l’importanza del sito, furono, come spesso accadde in queste zone, gli etruschi. Diventa poi una colonia romana e affronta dalla caduta dell’Impero un lungo periodo di saccheggi e devastazioni. Ma, proprio nei secoli più bui della nostra penisola, Todi si riempie di chiese, piazze e palazzi di incredibile fascino.

Eletta tra le città più vivibili al Mondo Todi offre vino e cucina

Tra le caratteristiche che fanno di Todi una meta da esplorare c’è sicuramente la sua enogastronomia. Fedele alla tradizione regionale umbra, Todi può però vantare 2 specialità tutte sue:

il “pan nociato”, gustosissimo panino con formaggio, uvetta e noci;

il Grechetto Doc, da colore giallo paglierino, vino fresco e dal gusto molto particolare, che ricorda addirittura la mandorla.

