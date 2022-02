Con i chiari di Luna di questi ultimi tempi, non ci resta che l’oroscopo per sperare nella fortuna. Speranza più psicologica che veritiera, ma, che almeno ci riserva un po’ di ottimismo. Se, poi, la previsione ci azzecca veramente, allora sotto con lo zodiaco per capire se ci porterà qualche altro beneficio. Magari amore e passione, dato che siamo vicini alla festa degli innamorati. E, per il segno che andremo a vedere in questo articolo sarebbero ore positive le prossime. Con una spruzzata di fortuna un po’ in tutti i campi. Cosa che non guasta proprio.

Saranno attraenti e simpatici

Sono i Gemelli i fortunati alleati della Luna delle prossime giornate. In amore almeno fino a metà mese, mentre nel lavoro, addirittura fino a primavera. In modo particolare sembra che i nati dal 21 maggio al 21 giugno si renderanno particolarmente:

simpatici;

seducenti;

attraenti;

affascinanti.

Sempre per merito della Luna, che, avrebbe deciso però anche di iniettare della fortuna pura e inattesa nelle giornate dei Gemelli.

Belle notizie e soldi in arrivo nelle prossime ore per questo segno che avrà la Luna come potentissima alleata

Il paesaggio amoroso dei Gemelli di questa parte del mese di febbraio sembrerebbe prediligere coloro che stanno vivendo una fase di difficoltà. La Luna sembra disposta a concedere tutte le chance per recuperare un rapporto incrinato, ma comunque solido. E, in quest’ottica di risollevamento, attenzione a 3 situazioni particolarmente importanti e interessanti:

dei progetti sia di cuore che di casa che avrebbero buon fine;

dei momenti di intensità fisica e passionale decisamente ruggenti;

degli introiti economici che sfoceranno anche negli investimenti casalinghi.

Non c’è Venere nel cielo dei Gemelli, ma sarà la Luna a fare anche per lei.

Ottime prospettive economiche per i Gemelli

Belle notizie e soldi in arrivo nelle prossime ore anche in campo professionale. Come abbiamo visto, queste inattese entrate, potrebbero essere la leva per degli investimenti tra le mura domestiche. Le stelle avvantaggerebbero sia i Gemelli lavoratori che quelli alle prese con lo studio. Buonumore ed euforia accompagneranno le giornate dei Gemelli, come in una meravigliosa canzone. Attenzione che proprio 2 mostri sacri della musica mondiale come Bob Dylan e Paul Mc Cartney sono del segno dei Gemelli.

