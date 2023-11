3 lavori che aumentano incredibilmente il valore del nostro immobile: serve davvero poco per accrescere il nostro patrimonio

Il mondo delle rendite immobiliare ha delle regole particolari. La crescita o la riduzione del valore di una casa alle volte dipende da fattori esterni rispetto alla nostra volontà. Con i tassi d’interesse attuali, diviene estremamente oneroso richiedere un mutuo ad un istituto finanziario. Solo 5 anni fa, al contrario, erano in molti a potersi ripagare il prestito tramite i profitti assicurati dai maggiori rendimenti sul mercato finanziario.

Resta però una importante quota del valore dell’immobile che dipende esclusivamente dalla nostra accortezza. E non si tratta di quegli investimenti ovvi, come la razionalizzazione energetica. Ci sono in particolare 3 lavori che aumentano incredibilmente il valore del nostro immobile rispetto al piccolo investimento iniziale.

Alcuni dettagli contano molto più di altri per determinare un valore

Non sempre è agevole realizzarlo, ma creare un soppalco potrebbe rivoluzionare un immobile. Un monolocale od un bilocale striminzito potrebbe d’improvviso divenire spazioso e meritevole di attenzione. Ferma restando la necessaria altezza degli interni, realizzare un soppalco non ha prezzi proibitivi. Le stime di mercato indicate dai preventivi online indicano che per un soppalco di 10 metri quadri in legno tassello potremmo spendere attorno ai 1.500 €, con i lavori ed i materiali inclusi. Un prezzo che potrebbe giustificare ampliamente l’investimento, anche in ottica di affitti brevi; e che potrebbe aumentare di diverse migliaia di euro il prezzo di un immobile, specie se molto piccolo. In certi casi, avere 10 metri quadri in più a disposizione può valere tutto l’oro del mondo.

La logica di ampliare l’utilizzabilità degli spazi è applicata in maniera esponenziale anche per quanto riguarda gli esterni. È incredibile come la percezione di un terrazzo o di un giardino possa profondamente influenzare l’idea di un luogo. Basta poco per mantenere un giardino: delle fioriere di design, qualche palo per l’illuminazione, una siepe che porta riservatezza. Sono vari gli espedienti utilizzabili, anche comprendenti amache o dondoli. Il risultato però porta sempre alla medesima conseguenza: qualsiasi interessato percepirà l’esterno come una seconda anima dell’immobile. Persino un terrazzo ben tenuto è in grado di ispirare la stessa sensazione. In questo caso potremmo ammodernare le piastrelle, colorare le pareti, applicare delle tende per rendere una zona vivibile anche d’estate.

3 lavori che aumentano incredibilmente il valore del nostro immobile

La percezione che hanno gli altri è spesso incredibilmente simile alla nostra. Immaginiamo allora la soddisfazione che proviamo quando entriamo in un hotel e scopriamo di disporre di un bagno nuovo, luminoso, profumato e di design. Lo stesso varrà per un acquirente. D’altro canto, la percezione dell’igiene e della pulizia è una componente cruciale nel sentirsi a nostro agio, e dunque a casa. Rinnovare un bagno non presenta troppe difficoltà: gli attacchi idrici e la disposizione potrebbe rimanere intatta. Ma rivoluzionare l’arredo ha un impatto sul valore complessivo maggiore all’investimento effettuato.

Lettura consigliata

Questo borgo umbro appena eletto tra i più belli d’Italia è un tesoro di pietra con le case a prezzi stracciati