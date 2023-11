Alle porte c’è il mese che è ritenuto il più importante dell’anno. Innanzitutto la casistica vuole che questo sia un mese molto positivo ma anche che nella prima decade possa essere raggiumto il massimo annuale. Questa statistica è rafforzata anche dal fatto che il 2023 sia la congiunzione del terzo anno del decennio e del terzo presidenziale americano. Come sarà il mese di dicembre per Wall Street?

Il 2023 è stato un anno eccezionale per il rialzo

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 20 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.151,04

Nasdaq C.

14.284,53

S&P500

4.547,38.

L’anno in corso sembrerebbe voler chiudere come da percorso campione indicato e come da convalida di volta in volta dai nostri oscillatori (vedi il barometro della prima settimana dell’anno e poi del mese di gennaio).

Quali sono gli step più importanti dei prossimi giorni?

Il primo è la scadenza del nostro setup rosso del 30 novembre. In base alla legge dell’alternanza sulla quale pende una probabilità del 70% circa, in questo giorno si dovrebbe verificare un minimo e poi una ripartenza rialzista.

Il secondo step è definito dai pattern dei prezzi.

Conferme con elevate probabilità che il peggio sia passato verranno dalle chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Cosa monitorare frattanto nell’immediato per mantenere un trend rialzista secondo i nostri parametri?

Che la chiusura della seduta di questo venerdì sia superiore ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.205

Nasdaq C.

13.687

S&P500

4.393

Come sarà il mese di dicembre per Wall Street?

Durante il mese di ottobre sono state toccate le trend line che partono dai minimi di marzo 2020. Da quei livelli si è partiti velocemente. Ora, come scritto nei paragrafi precedenti, ci sono degli step da superare. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

