Nostalgia delle spiagge liguri e delle prelibatezze gastronomiche di questa meravigliosa terra? Non c’è bisogno di crogiolarsi nei ricordi, basta allacciarsi il grembiule e riportare in tavola quei deliziosi sapori. Per questo, oggi, spieghiamo come preparare un goloso classico della tradizione ligure, la focaccia alle cipolle.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 365 grammi di acqua a temperatura ambiente;

b) 300 grammi di farina di qualità 00;

c) un cucchiaino di lievito di birra in bustina;

d) sale grosso, quanto basta;

e) mezzo cucchiaino di zucchero;

f) 400 grammi di cipolle, preferibilmente bianche;

g) olio extravergine di oliva di ottima qualità;

h) sale fino, quanto basta.

Il procedimento

Ecco come portare in tavola un goloso classico della tradizione ligure, la focaccia alle cipolle.

Prendiamo la farina nella quantità indicata, il lievito, il sale, lo zucchero e versiamoli all’interno di un contenitore adeguatamente capiente. Accendiamo il forno per preriscaldarlo.

Dopo aver mischiato gli ingredienti con una forchetta, creiamo un buco al centro e versiamo 365 grammi di acqua a temperatura ambiente. Iniziamo a girare con un cucchiaio fino a ottenere un composto appiccicoso.

Copriamo l’impasto con una pellicola adatta. Spegniamo il forno e riponiamolo dentro la scodella. Il calore sprigionato in quei pochi minuti aiuterà il processo di lievitazione.

Lasciamo lì il composto per massimo quattro ore e facciamo attenzione perché deve quadruplicare il suo volume.

Adesso è tempo di impastare. Cospargiamo il piano di lavoro di farina e impastiamo energicamente, aggiungendo man mano dell’altra farina.

Facciamo due pieghe a portafoglio in modo da ottenere una forma rettangolare. Trasferiamo in teglia, con due cucchiai di olio, e allarghiamo con le mani il tutto.

Nel frattempo tagliamo molto finemente le cipolle e facciamole cadere in maniera omogenea sul prodotto da forno. Aggiungiamo il sale grosso nella stessa maniera.

Lasciamo a riposare la focaccia per un’altra ora. Cuociamo a 200 gradi per venticinque minuti.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un goloso classico della tradizione ligure, la focaccia alle cipolle. Per altri suggerimenti riguardanti la cucina consigliamo di consultare altri articoli presenti sul nostro sito e sui nostri canali social. Basta cliccare qui per altre preparazioni gustosissime della Regione Liguria, ad esempio la farinata di ceci.