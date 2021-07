Sin da quando sono piccoli è fondamentale insegnare ai bambini l’arte del riciclo. Per questo, ci sono alcuni lavoretti che si possono fare con loro per trasmettere l’importanza di non sprecare niente. Come la creazione di un gioco con cui si potranno divertire e sentirsi orgogliosi. Bastano dei tappi di plastica per creare questo gioco perfetto per grandi e piccini: vediamo di cosa si tratta.

Il gioco della dama

La dama è un gioco d’altri tempi, eppure intramontabile. Se i bambini di oggi imparassero questo semplicissimo passatempo, sicuramente si divertirebbero moltissimo. Per chi non lo conoscesse, lo scopo della dama è mangiare tutte le pedine dell’avversario. Per giocare bastano un tabellone e delle pedine. Con i tappi di plastica, tutto il materiale si può creare in casa. È semplice, divertente e in questo modo i bambini avranno un gioco in scatola personalizzato secondo i loro gusti. Sicuramente è un’ottima idea per stimolare la creatività e trascorrere magari un pomeriggio di pioggia.

Per prima cosa bisogna creare il tabellone: da un foglio di cartone bisogna ricavare un quadrato di 25×25 cm. A questo punto bisogna creare un reticolato di 64 quadrati dal lato 3 cm, lasciando un margine di mezzo cm su ogni lato del tabellone. A questo punto, ovviamente, bisogna colorare i quadrati, scegliendo i colori che si preferiscono e alternandoli per tutta la scacchiera.

Per creare le pedine, basterà colorare i tappi di plastica. Anche in questo caso si possono scegliere i colori, ma bisogna ricordarsi che la differenza tra i due deve essere evidente. Per esempio, conviene evitare azzurro e blu, perché si potrebbe fare confusione. Con i pennarelli indelebili si possono poi decorare le pedine, per esempio disegnando gli occhi di insetti come api e coccinelle, o disegnando dei fiori, o ancora dei paesaggi.

