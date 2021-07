I cellulari fanno così parte della nostra vita da poter essere considerati veri e propri prolungamenti del nostro corpo. Quello che molti trascurano, però, è che un uso così frequente ha delle conseguenze sul nostro organismo.

Vari sono gli studi portati avanti circa gli effetti del telefono sulla nostra salute. È provato, per esempio, che influisca sul ciclo sonno-veglia e sui livelli di stress. È coinvolto nell’innalzamento della pressione sanguigna a riposo e in una riduzione della produzione di melatonina.

Alcuni studi mettono in evidenza anche la sua implicazione nel rischio di contrarre il cancro. Chiaro è che per avere conseguenze tanto gravi bisogna essere esposti massicciamente alle radiazioni emesse dal cellulare, ogni giorno e per molto tempo.

È il caso di chi di solito ripone il cellulare nelle tasche dei pantaloni, a stretto contatto con una zona molto delicata del corpo: l’apparato riproduttore. Sarebbe meglio non tenere il cellulare in questo posto se vogliamo evitare brutte sorprese alla salute, specialmente per gli uomini. Vediamo perché.

Meglio non tenere il cellulare in questo posto se vogliamo evitare brutte sorprese alla salute

Molti sono gli studiosi che si sono posti la domanda: stare a stretto contatto con il cellulare può avere ripercussioni sulla nostra fertilità? In verità, la domanda è estesa a ogni dispositivo elettronico che emette radiazioni di tipo RF-EMR.

La risposta ha provato a darla un team di esperti guidato dal professor La Vignera. Il resoconto dello studio, pubblicato sul Middle East Fertility Society Journal, dice che la costante vicinanza alle onde del cellulare influisce sulla morfologia dello sperma.

Parafrasando lo studio, ci sono significative differenze di volume, concentrazione e viscosità nello sperma di chi è colpito costantemente dalle onde RF-EMR. Benché, dice sempre lo studio, la differenza di qualità dello stesso sperma è molto bassa.

Le implicazioni delle onde emanate dal cellulare sull’aumento del rischio di infertilità maschile non sono ancora dl tutto provate scientificamente. Tuttavia, le prove finora raccolte consigliano di non tenere il telefono a stretto contatto con i genitali (e con il resto del corpo) per svariate ore di fila. Riporre il cellulare altrove non costa nulla e può salvarci da brutte sorprese future.

