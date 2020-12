Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un errore che spesso commette chi non conosce molto bene l’ambiente dell’informatica, è credere che questa costi sempre molto. Il che è vero quando si parla di macchine particolarmente potenti, o di prodotti di marche note ed importanti come Apple, MSI ed altre. Ma non è la regola.

Con un po’ di fantasia, pazienza, tanta inventiva, le giuste conoscenze e una spesa a volte davvero contenuta si può avere accesso a validi strumenti. Di certo non saranno il top di gamma e di potenza. Si tratta comunque di strumenti perfetti per didattica a distanza, smartworking, lavori da ufficio, editing testuale e navigazione web. Insomma, per le esigenze di tutti gli utenti “standard”, per gli studenti, ma anche per chi non vuole spendere troppo e si “accontenta”.

Scopriremo addirittura che bastano 70 euro per un perfetto computer da smartworking.

Ci sono diverse soluzioni per attrezzare una piccola workstation casalinga

Tutto dipende da cosa ci occorre e quali sono le nostre necessità. E soprattutto da quanto intendiamo spendere.

Uno dei componenti più costosi di un PC è il sistema operativo. Windows e iOS hanno delle funzionalità molto specifiche e si fanno pagare cari. Un codice di attivazione arriva a costare centinaia di euro nel caso di Microsoft, oppure si ha un costo elevato della macchina intera, come nel caso di Apple.

Ma c’è una terza via: si chiama Linux. Un sistema operativo gratuito che non ha nulla da invidiare a quelli proprietari. Nei maggiori store online si trovano facilmente computer cosiddetti “barebones”, ovvero senza sistema operativo. Basta cercare qualche tutorial online, scaricare una distribuzione Linux a nostro piacere, installarla e il gioco è fatto.

Bastano 70 euro per un perfetto computer da smartworking

In questa categoria di computer rientrano anche i prodotti del progetto Raspberry Pi. Si tratta di kit, a varie fasce di prezzo, che comprendono tutti i componenti di base per costruire un semplice PC fai da te. Basta montarlo, collegare un monitor esterno – anche un TV -, un mouse e una tastiera e si è operativi.

E se non ci si vuole “sporcare le mani”, basta dare un’occhiata al Raspberry Pi 400. Il kit base costa solo 70 euro, ed è un PC completo e pronto all’uso montato nello spazio di una tastiera!