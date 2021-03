Gli investimenti sono cose da ricchi. Ecco cosa si pensa normalmente quando si parla di temi finanziari. Soldi spesi in start up, quote azionarie, mercati immobiliari, insomma… cose molto lontane dai comuni mortali.

Ma siamo sicuri che solo i ricchi possano investire? O magari i ricchi sono tali perché pensano da ricchi? Forse non tutti sono nati nell’agio. Forse anche qualcuno di loro ha iniziato con 20 euro. Scopriamo insieme perché bastano 20 euro da investire in questo modo per ottenere ottime rendite economiche.

Investire nell’arte

Quante volte al telegiornale si sente parlare di un quadro venduto all’asta per una cifra da capogiro? Il mercato dell’arte è condizionato da tantissime variabili che influiscono sul prezzo ultimo dell’opera d’arte. Certo, però, bisogna avere l’occhio lungo per investire nell’arte. E informarsi sugli indici di mercato, per capire a quanto sono quotati i diversi artisti.

Si pensi, ad esempio, di comprare il quadro di un pittore ancora sconosciuto, magari proprio a 20 euro. Quel pittore, un domani, potrebbe diventare un famoso artista e i suoi quadri prendere valori da capogiro. Insomma, tendere un occhio all’arte fa bene allo spirito. Ma anche al portafogli.

Investire in monete da collezione

Nel marzo 2017 una galleria di monete rare di New York ha venduto per 940.000 dollari, un centesimo americano risalente al 1793. Un affare realmente da capogiro, un po’ come quello che avrà avuto il fortunato possessore di questo centesimo dopo averne scoperto il reale valore.

I dati parlano chiaro, la numismatica, resta sempre un’ottima soluzione per gli investimenti. Certo, anche qui bisogna avere pazienza, lungimiranza e, perché no, un po’ di fortuna a trovare la giusta moneta, ma non è un lavoro impossibile.

I parametri principali per giudicare il valore di una moneta sono lo stato di conservazione (ovvero il grado di usura, i graffi, segni) e la rarità (quindi la difficoltà di reperirla sul mercato).

Investire in oggetti da collezione

Insomma, dire che bastano 20 euro da investire in questo modo per ottenere ottime rendite economiche non è così assurdo. Basti pensare che ci sono tantissimi piccoli oggetti che possono trasformarsi in vere e proprie miniere d’oro.

Il trucco è puntare sugli oggetti da collezione. Francobolli, fumetti, modellini di auto e moto o vestiti e scarpe di marca, sono oggetti per cui i collezionisti farebbero follie. Basta capire quale sia il tasto debole, e la gente è pronta a spendere delle vere fortune per oggetti, anche insignificanti all’apparenza. Il trucco è informarsi, aggiornarsi ed essere sempre curiosi. Chi lo sa, forse già in casa nostra si nasconde un oggetto dal valore inestimabile?