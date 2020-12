Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La zip, chiamata anche cerniera lampo, è una chiusura tra le più pratiche e veloci da usare. Fa risparmiare molto tempo rispetto ai bottoni e si può allacciare e slacciare abilmente con sole due dita.

È una catena con una spirale di dentini in metallo, nylon o plastica, che tiene uniti i due lembi di tessuto. Basta muovere il cursore usando l’apposito tiretto, e al suo interno i dentini si aprono o si chiudono con il semplice scorrimento.

Presenta però un piccolo inconveniente, ossia che ogni tanto si inceppa, o peggio, il cursore si stacca del tutto. Quando quest’ultimo ci rimane in mano sfilandosi via dalla catena, è un bel problema rimetterlo al suo posto.

Chiunque si sia trovato in questa situazione ha scoperto che non è affatto facile inserire di nuovo questo pezzettino fondamentale e richiudere la cerniera.

Ci viene in aiuto una forchetta

Il trucco è semplicissimo e permette di non dover sostituire né la zip, né la felpa o la giacca in questione.

Ci vorrà meno di un minuto per attuarlo e basta una semplice forchetta per risolvere un problema davvero comune.

Afferrare una forchetta e inserire il cursore traditore nei due rebbi centrali.

Tenerla ferma in verticale, incastrandola da qualche parte o approfittando dell’aiuto di un altro paio di mani.

A questo punto inserire i due estremi della zip e tirarli verso il basso, facendoli quindi scorrere sulla forchetta.

Attenzione: controllare che cursore e cerniera siano orientati entrambi dallo stesso lato, altrimenti li si monterà al contrario.

Per una maggior facilità, tenere di fronte a sé la forchetta dal lato concavo, e inserire il cursore con il tiretto verso lato convesso. Dunque infilare i lembi della cerniera dal rovescio.

È letteralmente più facile a dirsi che a farsi

Per rendersi conto della differenza, provare con e senza forchetta!

Non sarà certo il trucco che cambia l’esistenza, ma rende facile e veloce la soluzione di un problema pratico.

Se pensavate che le posate servissero solo per mangiare, ecco anche come sfruttare i rebbi di una forchetta per realizzare fiocchi perfetti.