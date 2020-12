Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutte le persone più salutari conoscono alla perfezione i benefici salutari dei legumi. Tanto proteici quanti privi di colesterolo, questi ingredienti sono indispensabili in qualsiasi dieta sana. Oggi abbiamo la ricetta per tutti gli amanti dei piatti caldi per le serate fredde che amano mangiare sano. Infatti, questo primo piatto tanto proteico quanto salutare è capace di scaldare le notti più fredde.

Gli ingredienti per la vellutata di fagioli

Per preparare questa ricetta serviranno i seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) fagioli borlotti secchi (oppure in scatola), 500 grammi;

b) cipolle, quattro;

c) patate, due;

d) sale, a piacimento;

e) olio, a piacimento;

f) pepe, a piacimento;

g) funghi, 200 grammi (opzionali);

h) noci, 50 grammi;

i) parmigiano grattugiato, 50 grammi .

Come preparare la vellutata di fagioli

Vi sono due modalità per preparare questa ricetta. La prima richiede maggior tempo per essere preparata, ma sicuramente è più sana. La seconda, invece, richiede massimo venti minuti di preparazione.

Iniziamo dalla prima ricetta. Controllare e lavare i fagioli secchi e riempire d’acqua una pentola dai bordi alti. Prendere ora le patate e le cipolle, eliminare la buccia e lavare accuratamente.

Tagliare la cipolla in maniera fine e le patate a tocchetti. Versare ora cipolla, patate e cipolle nella pentola. Accendere il fuoco e lasciar cucinare a fiamma bassa. Lasciar cucinare fino a quando i fagioli non saranno pronti. Nel caso le patate o le cipolle risultino molto morbide non vi è da preoccuparsi. Saranno, infatti, ugualmente buone e il mixer farà meno fatica a frullarle.

Una volta pronti i fagioli, scolare e versare il risultato nel mixer. Aggiungere noci, olio e parmigiano grattugiato nel frullatore. Frullare a velocità moderata in maniera che i sapori non risultino danneggiati dal frullatore. Una volta finito impiattare.

Nel caso, invece, si avesse fretta, si possono usare i fagioli in scatola e tagliare le patate in modo fine. La ricetta è praticamente la stessa, ma i tempi di preparazione risulteranno decisamente diminuiti.

Ma che si scelga la prima o la seconda ricetta per questa vellutata non c’è da preoccuparsi. Infatti, questo primo piatto tanto proteico quanto salutare è capace di scaldare le notti più fredde a prescindere dagli ingredienti usati.

Qui, invece, ecco come preparare un primo piatto di pesce avvolgente e profumato.