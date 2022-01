La privacy in casa propria è sempre molto importante. Soprattutto se viviamo in città, infatti, spesso le nostre finestre sono direttamente esposte alla strada o verso quelle di qualcun altro. Eppure, quando ci troviamo fra le mura domestiche, vogliamo rilassarci completamente senza preoccuparci che qualcuno ci stia osservando, anche se solo per caso. Ecco perché spesso non utilizziamo le tende alle finestre solo per bloccare la luce, ma anche per bloccare lo sguardo ai curiosi. Il problema però sta proprio in questa sua duplice funzione. Cioè, se tiriamo le tende blocchiamo lo sguardo, ma riduciamo anche la luce nella stanza.

Questo fa sembrare gli spazi meno luminosi e, quindi, più stretti, tanto che, inconsapevolmente, accendiamo la luce anche quando non ce ne sarebbe bisogno. In realtà, però, una soluzione esiste. Basta un oggetto sotto i 10 euro per impedire ai vicini di spiarci dalle finestre lasciando passare la luce e può anche decorare la casa. Vediamo di cosa si tratta, come utilizzarlo e dove trovarlo.

Come bloccare la vista ma non la luce

Se pensiamo che delle tende sottili riescano a schermare le nostre finestre dai curiosi senza per forza far diminuire la luce che ci passa attraverso, proviamo a spostarle. Ci renderemo immediatamente conto che, per quanto possano essere sottili, le tende diminuiscono necessariamente la luminosità della stanza. Come fare allora? Basta pensare alle vecchie finestre dei bagni, che non erano lisce, ma opache o con bombature che impedivano di vedere chiaramente dall’altra parte. Allo stesso tempo, sostituire i vetri di casa è un’operazione molto costosa. Fortunatamente non è necessaria per raggiungere il nostro scopo. Ci basterà utilizzare una pellicola rimovibile da attaccare al vetro.

Basta un oggetto sotto i 10 euro per impedire ai vicini di spiarci dalle finestre lasciando passare la luce

Le pellicole per i vetri sono spesso utilizzate negli uffici e nei negozi per dare un po’ di privacy alle zone più private. Nulla ci impedisce di utilizzare lo stesso sistema in casa, anzi! Si tratta di una soluzione che garantisce la privacy senza rinunciare alla luminosità a prezzi davvero bassissimi. Infatti, possiamo trovare i rotoli di pellicola per vetri anche a meno di 10 euro. Non solo, ma può diventare una decorazione per la casa di grande classe.

Infatti, queste pellicole possono avere diversi stili e motivi. Le troviamo semplicemente opache, oppure con motivi non colorati ma che attraverso una struttura prismatica riescono a trasformare la luce nei colori dell’arcobaleno. Questi si riflettono sul pavimento o sul muro creando un effetto simpatico e rilassante. Poi, possiamo sempre optare per disegni e motivi colorati, ad esempio floreali o animali, o persino paesaggi. Chiaramente, però, in questo caso la luce verrà schermata di più rispetto a una pellicola trasparente.

Come applicare la pellicola e dove trovarla

Queste pellicole non sono adesive, ma sfruttano solo l’effetto ventosa e per questo sono facilmente rimovibili e riutilizzabili. Per questo, sono perfette anche se viviamo in appartamento. Le troviamo in vendita nei negozi del fai da te e per la casa e anche online. Per applicarle, generalmente, dobbiamo solo pulire accuratamente il vetro senza lasciare pelucchi per poi farci aderire la pellicola.

Approfondimento

Bastano questi oggetti sotto i 20 euro per trasformare qualunque casa in un prezioso gioiello di design