Cosa cucinare per il pranzo della domenica? La scelta più difficile è probabilmente il primo piatto. Ci sono tante ipotesi tra cui scegliere. Nelle scorse settimane abbiamo proposto un filante risotto gratinato al forno semplice da preparare e perfetto per un pasto un po’ più sostanzioso del solito.

Stavolta proponiamo una lasagna, ma non la solita che siamo abituati a preparare bensì una variante in salsa invernale. Non timballo o spaghetti alle vongole, ma quest’originale lasagna con un ortaggio di stagione poco usato come primo piatto per il pranzo della domenica.

Useremo il cardo, anche noto come carciofo selvatico, che si presta anche alla preparazione di contorni e di altri primi piatti, tra cui un cremosissimo risotto.

Ingredienti per 4 persone

250 g di lasagne;

50 g di grana;

1 tuorlo;

1 limone;

150 g di besciamella;

30 g di nocciole;

1 cardo;

1 mestolo di brodo vegetale;

q.b. farina, fiocchi di burro, pepe, sale.

Il primo passo è pulire il cardo. In alcuni passi, procedimento ricorda quello per mondare il sedano, a cui quest’ortaggio somiglia molto. Dopo aver indossato i guanti per evitare di pungersi con le sue spine, eliminarne le foglie più esterne e pulire quelle centrali.

Staccare la prima foglia dal colletto del cardo e rimuovere le spine ai lati della costa e poi fino a metà foglia. Infine rimuoverne la lamina. Resterà solo la costa, da lavare in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di terra.

Prendere una pentola e mettere al suo interno 700 g di acqua, succo di limone e due cucchiai di farina. Farvi lessare il cardo a fuoco dolce per un’ora e col coperchio.

Trascorso questo lasso di tempo, sgocciolarlo, asciugarlo e frullarlo per ottenere una crema. Incorporarlo a besciamella, tuorlo, brodo e poco più di metà di grana grattugiato. Regolare di sale e pepe.

Lessare per un minuto la sfoglia all’uovo delle lasagne. Imburrare una teglia da forno e disporle al suo interno, alternandosi con crema di cardo, nocciole tritate e il grana restante. Guarnire con qualche fiocco di burro in superficie. Cuocere la lasagna in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

