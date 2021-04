La regola numero uno per ottimizzare le risorse domestiche raccomanda di non buttare nulla perché ogni cosa può avere un nuovo ed inaspettato uso. È il caso della birra ad esempio. Sarà capitato a tutti di aver aperto una bottiglia o una lattina di questa bevanda ricavata dal luppolo e di non averla consumata per intero. Svuotare il recipiente nello scarico? Buttare la birra avanzata? Nessuno compierà più questo gesto quasi automatico quando avrà scoperto come è possibile reimpiegare la birra con gli ortaggi e le piante. Basta un goccio di questa bevanda che tutti hanno in casa per far crescere le piante di orto e giardino abbondanti e rigogliose. Vediamo dunque come impiegarla al meglio in giardino.

Cosa è possibile fare con la birra che avanza in casa

Gli utilizzi alternativi che coinvolgono la birra sono molteplici. L’amatissima bevanda che vanta una storia lunga ben 5 mila anni ha conquistato persino i palati più esigenti. Non tutti sanno però che la birra non è solo buona da bere, ma può offrire un valido aiuto in molte faccende domestiche e non solo. C’è chi la utilizza per pulire i gioielli seguendo un metodo che abbiamo illustrato qui, oppure chi la adopera in giardino. Basta un goccio di questa bevanda che tutti hanno in casa per far crescere le piante di orto e giardino abbondanti e rigogliose. Ma come è possibile impiegare la birra nel proprio orto?

Come utilizzarla in giardino o nell’orto

Chi ama la cultura green e non utilizza fertilizzanti a base chimica, potrebbe sicuramente trovare nella birra un ottimo alleato naturale per la cura dell’orto. Come molti sapranno, la birra contiene naturalmente dei lieviti tra le proprie componenti e questo la rende un fertilizzante assai efficace.

Inoltre, essa funge da naturale antiparassitario esercitando una funzione difensiva sulle piante e fornendo un ottimo apporto di azoto. Per utilizzarla nel proprio giardino è sufficiente aggiungerla all’acqua di irrigazione insieme ad un po’ di ammoniaca. Si potrebbe utilizzare una lattina di birra per 2-3 lattine di acqua ed alcuni cucchiai di ammoniaca. Con questo sistema si potranno irrigare le differenti piante ed apprezzare sin da subito l’effetto che ne consegue.

