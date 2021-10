Progettare ed arredare uno spazio esterno non è un’operazione semplice. Occorre scegliere le piante giuste, decidere dove posizionarle, dividere perfettamente gli spazi e arredarli con stile e buon gusto.

Quando si progetta il proprio giardino, bisogna anche pensare a come delimitarlo per ottenere un po’ di privacy e proteggere la propria casa. Ad esempio, se il giardino si trova a ridosso di una strada o confina con lo spazio esterno di un’altra abitazione, sarà molto utile piantare una siepe per evitare che terze persone sbircino nella nostra proprietà.

Basta solo questa pianta dalla meravigliosa fioritura autunnale per creare una siepe a prova di spioni

A tal proposito Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo suggerire una pianta che svolge perfettamente questa funzione. Parliamo della Mahonia, un arbusto molto resistente al caldo, al freddo e che regala una magnifica fioritura autunnale. Una pianta originaria dell’Asia Orientale e America del Nord, utilizzata sia per abbellire il giardino, ma anche per delimitare gli spazi e proteggere la nostra privacy. Infatti, basta solo questa pianta dalla meravigliosa fioritura autunnale per creare una siepe a prova di spioni.

Si presenta come un piccolo arbusto cespuglioso caratterizzato da foglie di colore verde scuro. La loro forma è ovale e sono dotate di spine sulle estremità. I fiori sono piccoli, gialli e raggruppati a pannocchia. Il loro profumo è molto inteso e la loro fioritura inizia a primavera e termina in autunno.

Come prendersi cura della Mahonia

La Mahonia è una pianta molto resistente, non teme il caldo, il freddo e le gelate. Predilige i luoghi semi-ombreggiati e i terreni leggeri e ben drenati. Ma si adatta perfettamente anche a terreni difficili e rocciosi. Nei mesi caldi la pianta necessita di innaffiature regolari, mentre durante i mesi invernali, basterà solo l’acqua piovana.

La Mahonia ha bisogno di essere concimata durante la stagione vegetativa. Possiamo utilizzare un fertilizzante liquido o un concime a lenta cessione.

La pianta cresce molto lentamente, infatti le potature sono poco necessarie. Serviranno solo per sfoltire la chioma ed eliminare i rami secchi e malati.

La Mahonia è un arbusto molto resistente. Ma facciamo attenzione alla mosca bianca che si nutre della sua linfa, fino a farla ammalare e morire. Questo parassita è anche la causa della fumaggine, una malattia causata dallo sviluppo di funghi. Possiamo aiutare e curare la nostra pianta utilizzando degli antiparassitari chimici o soluzioni casalinghe e naturali.

Approfondimento

Per avere una pianta di anthurium sempre sana e rigogliosa basta evitare questi comuni errori