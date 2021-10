Le colonne sonore di un film, spesso, rimangono nell’immaginario collettivo più del film stesso. Una buona pellicola e una buona musica di sottofondo sono il connubio perfetto per ogni cinefilo. Tra qualche anno questo matrimonio compirà un secolo di vita. È del 1926, infatti, il primo film con colonna sonora. Si tratta di Don Giovanni e Lucrezia Borgia, prodotto dalla Warner Bross.

In Italia esiste un famosissimo gruppo musicale che ha spopolato negli anni Sessanta e Settanta, con colonne sonore memorabili, passate alla storia. Seppur con un nome di chiara matrice anglosassone, i componenti di questo mitico duo sono nati in provincia di Roma, precisamente a Rocca di Papa. Stiamo parlando dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis, per tutti gli Oliver Onions.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sono gli autori delle celebri musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill che hanno spopolato per diversi decenni. Non solo, hanno inciso colonne sonore per serie televisive e cartoni animati. La loro popolarità ha raggiunto picchi enormi in Europa tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Hanno vinto un Nastro d’Argento con Flying through the air, per il film Più forte ragazzi nel 1973. Al massimo del loro fulgore, hanno deciso di abbandonare le scene a metà degli anni Ottanta.

Scopriamo qual è il grande ritorno di un gruppo musicale italiano famoso nel Mondo

L’8 ottobre prossimo, gli Oliver Onions interromperanno il loro lungo silenzio con un nuovo album. Celebreranno e riarrangeranno brani storici della loro folgorante carriera a quasi 30 anni dall’uscita del loro ultimo disco. Anticipato dal singolo Dune Buggy 2.0, presentato allo Spencer Hill Festival di Berlino, il duo italiano si è avvalso di grandi collaborazioni per il nuovo lavoro.

Infatti, ci sarà la presenza di Claudio Baglioni per un featuring speciale in Sandokan. Elio e le Storie Tese daranno il loro contributo particolare e dissacrante in La la la la lalla (Coro dei Pompieri). Un ritornello che tutti noi abbiamo cantato almeno una volta. Addirittura, si scomoderà la voce calda e suadente di David Hasselhoff per Sheriff, colonna sonora di Uno sceriffo extraterrestre del 1979. Infine, in We Believe in Love, gli Oliver Onions duetteranno con Elhaida Dani, l’Esmeralda di Notre Dame de Paris.

Scopriamo qual è il grande ritorno di un gruppo musicale italiano famoso nel Mondo, un album davvero imperdibile. “Future Memorabilia”, questo il titolo che gli Oliver Onions hanno scelto per il loro nuovo lavoro, che è attesissimo da tutti i fan. Un disco da far ascoltare ai nostri bambini, per fare apprezzare loro un pezzo di storia della musica italiana.