La presenza dei moscerini in casa o nel balcone non è da sottovalutare: non solo sono in grado di provocare molto fastidio ma sono anche dannosi per le piante di cui ci prendiamo cura.

Dopo aver scoperto che la menta può essere un ottimo alleato per combattere la prolificazione di questi insetti, in questo articolo scopriremo come eliminare i fastidiosi moscerini dalle piante e dal terreno.

Come riconoscere gli sciaridi

Capita spesso di notare tanti moscerini che svolazzano intorno alle piante. Nello specifico si tratta degli sciaridi. Questi insetti sono anche conosciuti come moscerini dei funghi e la loro presenza non è affatto da sottovalutare.

Oltre a trasmettere funghi fitopatogeni in grado di causare marciumi basali e radicali alle proprie piante, le larve di questi insetti sono un vero pericolo per le radici delle piante.

Presenti soprattutto intorno alle piante ornamentali o piante medicinali o da frutto (piante orticole).

Perché?

Queste tipologie di piante per poter fiorire e crescere hanno bisogno di ambienti poco ventilati come serre o appartamenti. Location ideali per l’insediamento dei moscerini.

L’attacco di questi insetti può essere facilmente riconosciuto: la pianta, infatti, mostrerà alcuni sintomi che, se riconosciuti, potranno essere curati e i moscerini debellati definitivamente.

I sintomi posso essere così raggruppati: ingiallimento e secchezza delle foglie, rallentamento della crescita della pianta e gruppi di moscerini che svolazzano intorno ad essa.

Metodi per prevenire l’insediamento

La prima cosa da fare riguarda la presenza di materiale in decomposizione.

Proprio perché i moscerini hanno un ruolo nella decomposizione dei materiali organici bisogna fare molta attenzione alla pulizia del vaso.

È necessario evitare di lasciare all’interno del vaso o nel terreno o sulla pianta parti in decomposizione come pezzi di substrato con muffa o foglie secche.

Per far traslocare gli ospiti alati occhio anche ai sottovasi.

È bene evitare l’eccesso di acqua presente sia nel sottovaso o procurato attraverso un’annaffiatura costante della pianta. La presenza dell’umidità è uno dei fattori incidenti per la nascita delle larve.

Anche la scelta del terriccio è molto importante.

È comprensibile una scelta di terriccio più economico o con miscele di componenti ma bisogna fare attenzione al compost non stagionato.

Il substrato di qualità deve essere in grado di mantenere la sanità della miscela, deve avere una buona capacità per aria e acqua, deve contenere una bassa salinità e un pH stabile e subacido.

Nel caso in cui il compost non sia stagionato sarà più probabile che queste caratteristiche non siano rispettate e, di conseguenza, saranno presenti i moscerini.

Fare prevenzione è importante: attraverso questi semplici trucchi del mestiere è possibile sapere come eliminare i fastidiosi moscerini dalle piante e dal terreno.