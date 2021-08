Spesso sentiamo parlare di test d’intelligenza che misurano il nostro quoziente intellettivo. Questa pratica, in voga soprattutto negli Stati Uniti, ha origine più di un secolo fa. Nel 1905, lo psicologo Alfred Binet venne incaricato dallo Stato francese di mettere a punto una tecnica per catalogare gli studenti delle scuole. Nacquero così i primi test d’intelligenza, con lo scopo di trovare gli studenti che avevano bisogno di una particolare istruzione. Oggi ne esistono a centinaia, ma pochi nascono da reali studi scientifici. Tra questi c’è il rivoluzionario test messo a punto nel 2005 da Shane Frederick, psicologo dell’MIT di Boston. Basta questo test rapidissimo da fare a casa per misurare intelligenza e salute del nostro cervello. L’innovazione del test di Frederick è che ha solo 3 domande, accuratamente selezionate per trarre in inganno l’esaminato. Vediamo quali sono.

Basta questo test rapidissimo da fare a casa per misurare intelligenza e salute del nostro cervello

Come anticipato, il test di Frederick, chiamato anche Cognitive Reflection Test (CRT), dura pochissimo: il tempo di risolvere 3 brevissimi problemi. Vediamoli insieme, così da poter provare a casa in compagnia di parenti e amici.

Il primo problema è il seguente: una mazza da baseball e una pallina costano insieme 1 dollaro e 10 centesimi. Sappiamo che la mazza costa un dollaro in più della pallina. Quanto costa la pallina?

Il secondo problema è il seguente: 5 macchine producono 5 oggetti in 5 minuti. Quanto impiegano 100 macchine per produrre 100 oggetti?

Infine, il terzo e ultimo problema è il seguente: in un laghetto c’è una ninfea. Sappiamo che questa ninfea raddoppia di giorno in giorno la sua superficie. Se per coprire l’intero lago impiega 48 giorni, quanto impiega a ricoprire soltanto la metà del lago?

Perché fare il test di Frederick

Le domande del test di Frederick condividono tutte una stessa caratteristica. Sono studiate per indurre chi risponde a “gettarsi” subito in risposte istintive, che si rivelano sempre errate. Il test vuole misurare proprio questo: la capacità del nostro cervello di non cadere nel trabocchetto. I requisiti essenziali per superare il test sono abilità matematiche e soprattutto capacità di riflessione. Sembra incredibile, ma dei 3.000 studenti scelti tra le più prestigiose università americane che l’hanno affrontato, solo il 17% ha superato il test CRT. Bastano 5 minuti per eseguirlo anche a casa, mettendo alla prova la nostra intelligenza. Di seguito, vediamo le risposte esatte.

Risposte esatte

Primo Problema: la pallina costa 5 centesimi.

Secondo Problema: sempre 5 minuti, visto che ogni macchina ne produce uno in 5 minuti.

Terzo problema: 47 giorni.

Approfondimento

Basta seguire quest’abitudine mattutina per far schizzare alle stelle metabolismo e attività cerebrale