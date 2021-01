Trovare il miglior modo per arredare casa può essere impegnativo. Bisogna scegliere un buon arredamento, che possa conciliare stile e praticità. Bisogna sempre stare attenti ai costi, chiaramente. Ed un altro dei temi importanti è come impegnare nella maniera migliore lo spazio a disposizione.

Lo spazio rappresenta il dilemma probabilmente più grande per chi ha case piuttosto piccole. Bisogna a volte mettersi ad ottimizzare l’arredamento al millimetro per far stare tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In quest’ottica, c’è chi compie un errore piuttosto grossolano, ad esempio si compra un tavolo piccolo, pensando solo all’ingombro. Ma così facendo si dimentica di una fondamentale variabile: la possibilità invitare persone a cena. Come si può fare una cena con varie persone, se si ha un tavolo minuscolo? Ecco perchè il prossimo tavolo che compreremo deve avere questa caratteristica. Questo è il tavolo che tutti dovremmo avere per evitare problemi di spazio.

La soluzione

Ancora prima di guardare all’estetica o al prezzo di un tavolo, bisogna fare una domanda al venditore: è allungabile?

Perchè il miglior modo per ottimizzare lo spazio è proprio questo. Prendere un tavolo piccolo, che non ingombri eccessivamente durante la vita di tutti i giorni, ma che all’occorrenza raddoppi le sue dimensioni.

Diciamocelo: tutti noi vorremmo invitare amici a cena e mettere in mostra la casa ben arredata. In tal modo si evita inoltre di andare al ristorante e spendere un capitale. Ma pensiamo spesso che non ci sia posto in casa nostra, o che gli ospiti siano scomodi e tutti appiccicati a mangiare sul nostro tavolino. E tutto perchè non abbiamo pensato al tavolo pieghevole al momento dell’acquisto.

Un tavolo per tutti

Insomma la soluzione è presto detta. Di giorno abbiamo una casa che respira, senza mobili troppo ingombranti, e poi la sera si apre il tavolo e si è pronti per un banchetto con numerosi invitati.

Fortunatamente, il mercato è ormai pieno di prodotti di questo tipo, che riescono a presentare un design elegante pur restando adatti a tutte le tasche. Per cui, la prossima volta che faremo un giro all’IKEA, ricordiamoci che questo è il tavolo che tutti dovremmo avere per evitare problemi di spazio.